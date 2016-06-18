BAYBURTUN MİLLETVEKİLİ SAYISI BİRE DÜŞTÜ...

Yüksek Seçim Kurulu 6 ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu 6 ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. Antalya, Kocaeli, Tekirdağ’ın milletvekili sayısı birer artarken, Isparta, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayısı birer adet düştü.

BAYBURTUN MİLLETVEKİLİ SAYISI BİRE DÜŞTÜ...
banner330
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısına yönelik kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2015 tarihli veriler esas alınarak ilân edilen ve YSK’ya gönderilen 2015 yılı nüfus bilgileri gereğince seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının nüfus bilgilerinin açıklanmasından itibaren en geç 6 ay izinde tespit edilerek Resmî Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilân edildiği anımsatıldı.
Milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken 550 olan toplam milletvekili sayısından her ile bir milletvekili tahsis edildiği belirtilen kararda, son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusunun, kalan milletvekili sayısına bölünerek bir sayı elde edildiği, il nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısının tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayıldığı belirtilen kararda, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine böldüğü ifade edildi.



MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
YSK’nın kararına göre 6 ilin milletvekili sayısında değişiklik oldu. Buna göre Antalya, Kocaeli, Tekirdağ’ın milletvekili sayısı birer artarken, Isparta, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayısı birer tane düştü. Antalya, 15, Kocaeli 12, Tekirdağ 7, Isparta ve Yozgat 3, Bayburt ise 1 milletvekili çıkaracak.
YSK’nın kararına göre, 32 milletvekili çıkaran Ankara 2, 88 milletvekili çıkaran İstanbul 3, 26 milletvekili çıkaran İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta:
Sonraki Haber
Bayburt'ta gazeteciler, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal - 7 ay önce
İnşAllah, kala bir tanede düşer
Yanıtla Beğenme(0)
Misafir Avatar
ali - 7 ay önce @Kemal
inşAllah olur'da eski vilayetine bağlarlar. bir memlekette bu kadar hain olduktan sonra.
Beğenme(0)