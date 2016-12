BAYBURTUN MİLLETVEKİLİ SAYISI BİRE DÜŞTÜ...

Yüksek Seçim Kurulu 6 ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu 6 ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. Antalya, Kocaeli, Tekirdağ’ın milletvekili sayısı birer artarken, Isparta, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayısı birer adet düştü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısına yönelik kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2015 tarihli veriler esas alınarak ilân edilen ve YSK’ya gönderilen 2015 yılı nüfus bilgileri gereğince seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının nüfus bilgilerinin açıklanmasından itibaren en geç 6 ay izinde tespit edilerek Resmî Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilân edildiği anımsatıldı.

Milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken 550 olan toplam milletvekili sayısından her ile bir milletvekili tahsis edildiği belirtilen kararda, son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusunun, kalan milletvekili sayısına bölünerek bir sayı elde edildiği, il nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayıldığı belirtilen kararda, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine böldüğü ifade edildi.







MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

YSK’nın kararına göre 6 ilin milletvekili sayısında değişiklik oldu. Buna göre Antalya, Kocaeli, Tekirdağ’ın milletvekili sayısı birer artarken, Isparta, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayısı birer tane düştü. Antalya, 15, Kocaeli 12, Tekirdağ 7, Isparta ve Yozgat 3, Bayburt ise 1 milletvekili çıkaracak.

YSK’nın kararına göre, 32 milletvekili çıkaran Ankara 2, 88 milletvekili çıkaran İstanbul 3, 26 milletvekili çıkaran İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.