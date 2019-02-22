Bayburt Üniversitesi’nin 21 Şubat Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Tarihi ve Edebi Yönleriyle İşgalden Kurtuluşa Bayburt’ panelinde asırlık zafere ışık tutuldu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin 21 Şubat 1918 yılındaki destansı zafer anısına organize ettiği Panel, edebiyat ve tarih alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in moderatörlüğünde konuşan panelistler, mezalime karşı direnişin ve zaferin tarihe yansımalarını anlattı. Açış konuşmasını yapan Çiğdem, Birinci Dünya Savaşı’nın Türkiye tarihi açısından iki sebebi olduğuna dikkat çekti. Çiğdem, sentetik olarak üretilen Şark Meselesi ve İngilizlerin Osmanlı’ya yönelik sömürgeci düşüncelerinin bir milleti savaşmak zorunda bıraktığını ifade ederek panelde konuşulacakların çerçevesini çizdi.

Panelde ilk konuşan Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş, ‘İşgalden Kurtuluşa Bayburt’ başlıklı konuşmasında, Bayburt direnişi ve Kop Dağı savunmasının savaşın seyrini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Panelin diğer konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Çelik, ‘Bayburt’un Kurtuluşu ve Kop Şehitliği’ başlıklı konuşmasında, Şehitler Anıtı’nın inşa edilme süreçlerini dönemin resmî kayıtları ve gazete küpürleri üzerinden anlattı.

Panelin kapanış konuşmasını Prof. Dr. Hamdi Güleç ise ‘Birinci Dünya Savaşı’nın Türk Şiirine Yansımaları’ başlıklı tarih anlatımında, Bayburt direnişi ve Kop Savunmasının konu edildiği şiirlerden örnekler paylaştı. Güleç, savaşlar gibi toplumsal olayların millet hafızasında derin travmalar yarattığını belirterek, tarih okumasını edebi eserler üzerinden yapmanın önemine değindi.

Panel sonunda, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, katılımcılara katılım belgelerini takdim etti.

Panele, Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Serdar Çelik, Dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.