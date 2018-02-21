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Bayburt’un Kurtuluş Mücadelesine Işık Tutan Tarih Sempozyumu Başladı

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği ‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt ve Kafkas Cephesi’ sempozyumunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Bayburt’un Kurtuluş Mücadelesine Işık Tutan Tarih Sempozyumu Başladı
21 Şubat 2018 Çarşamba 10:40

Bayburt halkının Rus işgali sırasında işgalciler ile Ermeni çetelere karşı kazandığı destansı zaferi ve Kafkas Cephesi mücadelesini konu alan Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Anadolu’yu ve Bayburt’u asırlardır yurt edinmiş olan ecdadın istilacı güçlere karşı verdiği mesajın, günümüzde benzer bir mücadele içinde olan Türkiye halkına ilham ve dayanak teşkil ettiğini dile getirdi. Coşkun, şehrin savunulması ve düşmandan temizlenmesi sırasında şehid olan ecdadı yad ettiğini söyleyerek, Sempozyumu düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtulduğu 21 Şubat 1918 tarihinin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen Sempozyum, 20-21 Şubat tarihlerinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’ndaki 6 oturumla tamamlanacak. Çeşitli üniversitelerden katılan 26 akademisyenin bildiri sunacağı Sempozyum, vatandaşların katılımına açık olacak.

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