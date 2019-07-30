Bayburt Üniversitesi Bayburt’un Kalkınmasına Yönelik Düşünce ve Projelerini Kent Kolektifiyle Paylaştı

Bayburt Belediyesi’nin düzenlediği ‘İl Oluşumuzun 30. Yılında Bayburt’un Kalkınmasına Yönelik Düşünce ve Projeler’ Paneline katılan Bayburt Üniversitesi akademisyenleri, ‘3T’ olarak formüle dökülen ‘Tarım, Taş ve Turizm’ başlıklarında yürüttükleri projelerin detaylarını ve çözüm önerilerini anlattı.

Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın yönettiği iki oturumda gerçekleşen panelin ilk oturumunda Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve BAYPROJE temsilcisi Akın Bayrak sunumlarını gerçekleştirdi. Panelin ikinci oturumunda ise Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Tekin ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Öğr. Üyesi Emine Taş, projelerine ilişkin detayları sundu.

Organik tarım ve hayvancılık konularında Bayburt Üniversitesi’nin yürüttüğü projeleri sunan Prof. Dr. Aksakal, saha uygulamalarındaki tüm gelişmeleri çiftçilere yansıttıklarını belirtti. Aksakal, çiftçilerle koordineli çalıştıklarını ileterek bölgedeki sorun tespitlerine yönelik çözüm önerilerini ve üniversite olarak üstlenme arzusunda oldukları sorumlulukları açıkladı.

Bayburt taşından ürettikleri çeşitli ürünleri kapsayan üniversite ve TÜBİTAK destekli projelerin detaylarına sunumunda yer veren Doç. Dr. Tekin ise, kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sektörel başarıyı sağlayacak tanıtım ve üretim çeşitliliği önerilerini dinleyenlerle paylaştı.

Bayburt turizmini medyatik imaj ve farkındalık düzeyinde değerlendiren saha çalışmasının sonuçlarını paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Taş ise, sosyal medya odaklı imaj manipülasyonlarına dikkat çekerek turizmin önündeki engeller arasında göz ardı edilen büyük çaplı bir soruna parmak bastıklarını söyledi. Taş, imaj ölçümleri neticesinde birçok projenin altyapısını kurduklarını dile getirerek kent kolektifine yönelik çeşitli öneriler sundu.

Panele katılan kent yöneticileri ve onur konuklarından İçişleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Yahya Akengin Bayburt’a hizmet etmiş yönetici pozisyonunda katılımcılar Bayburt Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a özel teşekkürlerini ileterek çözüm önerileri üzerinde çalışacaklarını bildirdiler.

Panel sonunda Bayburt Belediyesi tarafından Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve akademisyenlere plaketleri takdim edildi.