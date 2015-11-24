"BAYBURT'UN KABUĞUNU KIRAN İNCİLERİ" PROJE TANITIMI YAPILDI

Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tarafından hazırlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen "Bayburt'un Kabuğunu Kıran İncileri" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Bayburt 48. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Yarbay Ahmet Ergüden, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, BAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dündar ile projede görev alacak öğretmenler katıldı.

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tarafından hazırlanan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen “Bayburt’un Kabuğunu Kıran İncileri” isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

BAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dündar, BAYDER’in Avrupa Birliği fonlarından desteklenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütmeye başladıkları projenin ilimizde kız çocuklarının eğitimine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Fatih Dündar konuşmasında; “BAYDER, kurulduğu 2010 yılından itibaren ilimizde kültür, edebiyat, tarih, eğitim alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir STK’dır.

Projemiz, ilimizde okuyan kız çocuklarının eğitimine destek vererek; okulu terk etme, bırakma risklerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Proje, 100 bin avroyu aşan bütçesiyle ve gerçekleştireceği faaliyetlerle ilimizde okuyan kız çocuklarının okullarını sevmesini, okumanın önemini kavramalarını ve okullarına olan sevgilerini ve eğitim başarılarını arttırmayı; velilerininse çocuklarının geleceği için onları okumaya teşvik etmelerini destekleyecektir.” Şeklinde projeleri hakkında bilgi verdikten sonra proje ortakları olan; Bayburt Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kız Meslek Lisesi ve Yatılı Bölge İlk Okulu yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca derneklerine her zaman destek veren, faaliyetlerine katkılarını esirgemeyen Bayburt Valisine, İl Emniyet Müdürlüğüne, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Projenin ayrıntılarını sunan; Dernek Başkan Yardımcısı Mutlu Adak ise projenin faaliyetlerini anlatarak projenin; Bayburt’ta okuyan kız çocuklarına ve eğitimlerine olan katkılarını belirtti.