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Bayburt’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 99.yılı törenleri başladı.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanıyor.

Bayburt’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 99.yılı törenleri başladı.
Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törenler, Taşhan’da düzenlenen ulusal ölçekli resim ve heykel sergisinin açılışıyla devam etti. Burada düzenlenen törenlere Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Taşhan’da ki sergi açılışı sonrasında Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi kabri başında dualarla eşliğinde anılarak, Vali İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından kabrine çiçek konuldu.
Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi kabri başında gerçekleştirilen anma törenine ise Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, askeri yetkililer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu ve vatandaşlar katıldı.​

 
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