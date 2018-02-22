Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinleri 3. gününde de coşkuyla devam etti. Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Taş Mağazalar katliamının canlandırıldığı tiyatro ise yıllar sonra yeniden sokakta sahnelendi.

Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenler, mehteran takımı ve temsili milis güçler öncülüğünde Bayburt’taki atlı spor kulüpleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen geçiş töreni ile devam etti. Geçiş töreninin ardından 21 Şubat kurtuluş günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Burada bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin işgalden kurtuluşunun 100. yılına erişmiş olmanın gururu ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Pehlivan, kutlamalar vesilesiyle bu toprakları miras bırakan ecdadı anmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu günler bizleri gururlandıran, mutlu eden şanlı tarihimize yeniden bir göz atmamızı, neler yaşadığımızı, nerelerden, nerelere geldiğimizi, hangi mücadeleleri verdiğimizi bir kere daha gözden geçirmemize vesile olan günlerdir." dedi. Kurtuluşun ardından cumhuriyetin ilanıyla birlikte gelinen noktada Bayburt'un kurtuluşunun 100. yılı kutlanırken, aynı zamanda da devlet ve millet olarak emin adımlarla güçlü bir şekilde Türkiye'nin gelecek hedeflerine ilerlediğini dile getiren Pehlivan, "2023 hedeflerine, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru yol alıyoruz. İnşallah 2023 yılında da cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte, bütün milletimizle icra edeceğiz." diye konuştu.

"Aziz Şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum" Kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Mete Memiş ise Şair Yavuz Bülent Bakiler’in “Sendedir Bayburtlum içimdeki hız,/Sendedir ufkumda parlayan yıldız,/Seninle yağız atlar üstünde yeni baştan/Destanlar yazacağız.” dizeleriyle başladığı konuşmasında, "Bu kutlu günümüzde, bu onuru bize yaşatan ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Bu aziz şehitlerin manevi huzurlarında saygıyla eğliyorum. İnşallah bu toprakları kanları pahasına bize vatan olarak bırakan ecdada layık torunlar oluruz. Bu vesileyle bu günümüzde bizi yalnız bırakmayarak Bayburt’umuza yakışır bir şekilde bu alanı doldurduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum’’ sözlerine yer verdi.

"Ermeni Mezalimi yıllar sonra sokakta"

Protokol konuşmalarının ardından Ermeni Mezalimi'nin canlandırıldığı tiyatro yıllar sonra yeniden sokakta canlandırıldı. Ufuk Kalekahyası’nın yönettiği Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni Mezalimi sırasında yaşanan acıların konu alındığı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunun akabinde kurtuluş törenlerine katılmak üzere şehre gelen Erzincan Belediyesi Mehteran takımının verdiği konser 100. Yıl coşkusunu doruğa çıkarırken Cumhuriyet Caddesi’ndeki törenler Bayburt halk oyunları ekibinin folklor gösterisiyle sona erdi. Törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, il dışında bulunan Bayburt dernek Başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.