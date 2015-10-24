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Bayburt'u sokak sokak gez

Google'ın Street View hizmeti şimdiye kadar dünyanın birçok bölgesini görüntüleyerek kullanıcılarına evlerinden bölgeleri 360 derece gezme imkanı sunuyordu. Google Street View hizmeti nihayet ülkemizde de kullanıma sunuldu.

Bayburt'u sokak sokak gez
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 Bugünden itibaren ülkemizin birçok sokağı Google Haritalar'ın altında 360 derece görüntülenebiliyor, gezilebiliyor. Bu özellik ülkemizde yeni kullanıma sunulmasına rağmen Güneydoğu bölgesi hariç ülkenin büyük bir bölümünü görüntüleme imkanı sunuyor.

Diğer taraftan hem web hem de mobil platformlarda kullanıma açılan özellik web'de Google Haritalar'ın içinde, mobilde ise Street View isminde ayrı bir uygulama olarak yer alıyor. Google Haritalar'da istediğiniz yere gittikten sonra sağ altta yer alan insan simgesine tıkladığınızda yolların mavi olduğunu göreceksiniz. Bu mavi yollar Street View'in görüntülediği yerler olduğu anlamına geliyor. (teknokulis.com)

Bayburt’un sokaklarını izleme fırsatı…


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