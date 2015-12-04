Bayburt’tan Türkmen Dağına Un Kampanyası

Bayburt İHH ve sivil toplum kuruluşları Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyası başlattı.

Türk dünyası parkında sivil toplum kuruluşlarının katıldığı basın açıklamasını Bayburt Genç İHH Başkanı Nurullah Polat yaptı.

Basın açıklamasının tamamı;

350 bin kişi hayatını kaybetti

2011 yılında başlayıp yayılarak devam eden Suriye savaşı 5. yılında şiddetiyle devam etmektedir. Kimyasal silahlar, vakum bombası, misket bombası, gibi çeşitlerini saymaktan aciz kalacağımız insanlık dışı silahlarla günde yüzlerce kişinin katledildiği tahmin edilen savaşta bugüne kadar 350 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içerisinde yaklaşık 20 000 civarında çocuk bulunmaktadır.

Acilen Türkiye´den destek bekliyoruz.

Günümüzde ağırlıklı olarak Şam, Lazkiye, Hama, Humus, Halep ve Rakka kentlerinde ve köylerinde bulunmakta olan Türkmen kardeşlerimiz de ESED zaliminden payına düşeni almıştır ve halen de almaktadır. Sayıları Suriye genelin de 3,5-4 milyon civarında olan Türkmen kardeşlerimiz ESED zulmüne karşı kısıtlı imkanlarıyla cansiperane mücadele etmektedirler. Bugün geldiğimiz noktada ise zulüm konusunda olan bir başka ülke Rusya´yı da arkasına alan Şam hükümeti ağır Bombardıman uçakları, füzeler ve jetlerle yeni bir kıyıma imza atmaktadır. Bu konuda açıklama yapan Sultan Abdülhamit Tugayı Komutanı Ömer Abdullah bakın ne söylüyor. Misket bombaları başımızdan aşağı yağıyor. Yaşanan bombardımana can dayanmıyor. Bizim kimsemiz yok. Sırtımızı Allah´a dayayarak yürüyoruz. Dayanılmaz bir zulümle karşı karşıyayız. Acilen Türkiye´den destek bekliyoruz.

Kardeşim Ömer Abdullah! bizler İHH olarak bugüne dek Suriye ve Irak´ta toplam 2 milyon Türkmen aileye su, ekmek, kuru gıda, kahvaltılık, yağ, süt, çocuk maması ve temizlik paketi gibi yardımları ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam edeceğiz İnşallah.”.

Geçtiğimiz Günlerde Yapılan Rus Bombardımanında Günde 50.000 Ekmek Üreten Ve Türkmen Kardeşlerimizin İhtiyacını Karşılayan Fırınımız Yerle Bir Olmuştur…IHH’ya Yapılan bu Hain Saldırıyı Nefretle ,Şiddetle Kınıyoruz.

Fırınımızın Yıkılması sebebiyle Acil Ekmek İhtiyacı Cereyan Etmiştir. Bu Zor Şartlarda Cephede Olan Kardeşlerimizin ALLAH CİHAD’INI MÜBAREK ETSİN!

Türkmen dağı değil, Türkiye vuruluyor.

Türkmen dağındaki kardeşlerimize ve oradaki komutanlara seslenmek istiyorum, “Ey Suriye´deki ve Türkmen dağındaki mücahitler. Sizler ölümü gördüğünüz halde okçular tepesini terk etmeyenlerdensiniz. Biz şunun farkındayız Türkmen dağı değil, Türkiye vuruluyor ve içimiz kan ağlıyor. Elimizden gelen yiyecek, giyecek gibi yardımları yaparak sizin dayanma gücünüze katkıda bulunmak, ve kalbimizle, dilimizle dua etmek, ve idarecilerimize acılarımızı hissettirmek, zalimlere karşı yanınızda olmak, boynumuzun borcudur. Orda bulunan Ömerler, Aliler, Hasanlar, Hüseyinler hepsi bizim kardeşlerimiz. Bacılarımızın namusları, küçük çocukların hayatları bize emanet.

Cenab-ı Allah bizlere, kardeşlerimize her türlü yardımı yapabilme gücü versin. Rabbim sonunda başımızı eğeceğimiz, kıyamet gününde cevabını veremeyeceğimiz hallerle hallendirmesin. Rabim en acil şekilde kardeşlerimize görünen ve görünmeyen ordularıyla yardım etsin, Bizi bu işe aracı kılsın inşallah…

Bir Un Bedeli 62 TL’dir.

Değerli Kardeşlerim !Bayburt’tan Türkmen Dağına, Orada ki Kardeşlerimizin Acılarını Hafifletmek ve En temel ihtiyaçlarını Karşılamak Üzere, Un Kampanyası Başlattık…Bayburtlular Olarak Tek Yürek Olduk. Tüm Bayburt Halkının Desteklerini Bekliyoruz. Bir Un Bedeli 62 TL’dir. Bağışlarınızı Standımızda Yapabilirsiniz ! Detaylı Bilgi için Bize Ulaşmanız Yeterlidir.

Katil Rusya Ve Zalim Esed’i Şiddetle Kınıyoruz.

Sözlerimi Bitirirken İHH’nın Fırınını Bombalayan Katil Rusya Ve Zalim Esed’i Şiddetle Kınıyoruz. Suriye Halkının Ve Türkmen Kardeşlerimizin Yanındayız!

Bayburt’tan Rusya’ya Sesleniyoruz! Ey Rusya Tarihte ki Zulmünü unutmadık… Bugün Suriye’de ki Vahşetini de unutmayacağız! Rabbimizin Ayetini Vicdansız Kalbinize Haykırıyoruz

“Kafirler! Yenileceksiniz! Ve Cehenneme Sürüleceksiniz!”

Bayburt’ta Belediyemiz ve STK’larımızla Başlattığımız Un Kampanyamıza Tüm Halkımızdan Destek Bekliyoruz!

‘’Bir Türkmen Atasözü Der Ki;‘’ Biz Namaz Kılarken Yüzümüzü Kıbleye, Sırtımızı Türkiye’ye Döneriz’

Değerli Kardeşlerim; Bu Kampanyayı Beraber Yürüttüğümüz

Bayburt Belediyesine

Genç Memur-sen Teşkilatına

Türkiye Gençlik Vakfına

Ak Parti Gençlik Kollarına

Anadolu Gençlik Derneğine

Ensar Vakfına

İlim Yayma Cemiyetine

Hicret Derneğine

Müs-der’e

İmam-Hatip Mezunları Derneğine

Bay-Çed’e, Din Görevlileri Derneğine

Ayrı Ayrı Teşekkür Ediyorum.

Siz Değerli Basın Mensuplarına Ve Emniyet Güçlerimize de Ayrıca Teşekkür Ederiz. Kampanyamızın Hayırlara Vesile Olmasını Yüce Allah’tan Niyaz Eder Saygılar Sunarım.

