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BAYBURT‘TAN TÜM TÜRKİYE YE ANLAMLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82.1 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlıyor.

BAYBURT‘TAN TÜM TÜRKİYE YE ANLAMLI MESAJ
10 Ağustos 2018 Cuma 13:18

Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazırlanan Bayburt yine mesajını veriyor. Bayburt’ta açılan pankart Tüm Türkiye ye örnek olacak nitelikte. Müsiad Bayburt Şubesinin İmaret tepe sosyal tesislerine  açtığı pankartta aynen şöyle yazıyor.

“Biz Bayburtlular Reis’e Dolar düşsün diye değil; Vatan düşmesin diye oy verdik.”Bayburt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gündeme dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Rus Uçağı düşürüldüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ,Mesajlarını Bayburt’tan vermişti.

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Tarkan - 18 saat önce
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