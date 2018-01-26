BAYBURT’TAN TOPLANAN YARDIMLAR SURİYE’YE ULAŞTIRILMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Bayburt’tan toplanan yardımlar Suriye’ye gönderilmek üzere yola çıktı. Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum, esnaf ve vatandaşların katkılarıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Bayburt’tan toplanan yardımlar Suriye’ye dualarla uğurlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Türk Dünyası Parkı önünde düzenlenen törende milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde tarih boyunca üstlendiği misyonu şanlı bir duruşla bugün de sergilediğini söyledi. Türkiye’nin başta bölgesi olmak üzere dünyanın her tarafında zor durumda olanlara yardım elini uzattığını ve yanında durduğunu belirten Vali Pehlivan, Türkiye’nin bu amaçla güney sınırındaki terör tehditlerini bertaraf edip huzur ve güvenliği sağmak adına ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattığını kaydetti.

Türk Milleti’nin dualarıyla operasyona katılan Mehmetçiklerin yanında olduğunu ve Suriye’ye gönderilmek üzere Bayburt’tan toplanan yardımların bu hassasiyetin bir parçası olduğunun altını çizen Vali Pehlivan şu ifadeleri kullandı: “Bu gerçekten takdire şayan bir durum. Türk Milleti en zor zamanlarda bile bir dilim ekmeğin yarısını kardeşiyle paylaşmıştır. Yola çıkacak bu tırlarımız, içerisinde sadece temel gıda maddelerini değil, Türk Milleti’nin selamını, hoşgörüsünü, yardımseverliğini, kardeşlik ve dayanışma duygularını da götürecektir.”

Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan muvaffakiyetler dileyen Vali Pehlivan, “Bütün dualarımız onlarla. Şehitlik ve gazilik gibi ulvi değerlere sahip bir inanç yapımız var. Askerlerimiz inşallah bu operasyonu başarıyla tamamlayıp o topraklarda barış ve huzuru temin edecektir. Türkiye olarak bizlerde tarihte olduğu gibi dimdik durmaya, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle geleceğimiz aydınlık ve güçlüdür. Dünya durdukça Allah'ın izniyle şanlı bayrağımız dalgalanacak, ezanlarımız hiç susmayacak ve milletimiz ile devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu vesileyle bu yardım tırlarımızı dolduran kadirşinas, yardımsever Bayburtlu hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Katkı sağlayan bütün hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tırlarımızın yolu açık olsun.” diye konuştu.

Türkiye’nin bölgesinde yaşanan gelişmelere kayıtsız kalamayacağını bildiren Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise Zeytin Dalı Harekatı’nın terör unsurlarını temizlemenin yanında mazlumların güvenliğini sağlamak gibi bir amacı daha olduğunu söyledi. Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı topraklarında misafir ettiğine değinen Milletvekili Kavcıoğlu, “Bu bizim ne kadar büyük bir devlet olduğumuzun en büyük göstergesidir. Dünyanın neresinde benzer bir olay yaşansa Türkiye orada kendini gösteriyor. Bu organizasyonda Türk Devleti ve Milleti’nin birlikteliğinin en güzel örneklerinden birisi.” dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat da Bayburt’tan toplanan yardımların Suriye’de yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlara moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi. Yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Polat, “Başta Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan olmak üzere, Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın il müdürlerine sundukları katkı ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt’tan toplanan yardımlar konuşmaların ardından kriz bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkan Vekili Şahin Kızılaslan, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.