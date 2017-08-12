BAYBURT’TAN -KURBANLARIMIZLA- KARDEŞLERİMİZE GİDİYORUZ…

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, 2017 Kurban çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Müs-Der, Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da; dünyanın birçok noktasına medeniyetimizin 104 yıllık köklü, evrensel iyilik ve şefkat elini şehrimizden taşımaya devam ediyor.

“Kurban hizmetiyle, dünyanın her tarafında bir kardeşlik inşa ediyoruz…”

Yönetim kurulu başkanı Adil KACIR vekâletle kurban kesim organizasyonu hakkında şu açıklamayı yaptı.

Kurban, müminler arasındaki dayanışma ve paylaşma ruhunu artıran bir ibadettir. Kurban, Yüce Allah’a yakınlaşmanın, verdiği nimetlere şükretmenin, O’nun sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmanın ve Allah’ın emirlerine teslim olmanın bir göstergesidir. Bu yüzden kurban, Yüce Allah’a itaat ve teslimiyet duygumuzun artmasına, kemâl noktası olan ilâhî rızaya ulaşmaya ve sosyal hayatımız için de çok önemli olan kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olur.

Cemiyet olarak; gönüllü kardeşlerimizle birlikte dünyanın bir çok bölgesinde büyük bir kardeşlik inşa ediyoruz, hep birlikte “iyilik ve şefkat köprüleri” kurarak yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, muhtaçlara, mağdurlara ve muhacirlere sevgiyi, umudu ve kardeşliği götürüyoruz, kurban ibadetinin, dünyada kardeşliği ve barışı nasıl inşa ettiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Yardım elimizi, hiçbir din, dil, ırk v renk ayrımı yapmadan tüm mazlum, mağdur, mahrum insanlara uzatıyoruz.

Sizlerin aracılığıyla kamuoyuna şu çağrımızı yineliyoruz; halkımıza, milletimize tekrar seslenmek istiyorum eğer ekonomik gücünüz varsa şehrinizde ve köyünüzde vacip kurbanınızı kesin; komşunuzu, akrabalarınızı, yakınlarınızı ve fakirlerinizi mutlaka davet edin, paylaşın onlarla, ama mutlaka gücünüz varsa bir hisse de vekâletle cemiyetimize verin ve bizler 3 kıtada mahrum kalan o mazlum insanlara emanetlerinizi taşıyalım.

Bu çalışmaları yaparken kendi ülkemizi, şehir ve köylerimizi asla unutmayacağız. Kendi ülkemizde misafir olarak bulunan çadır kentlerde ve çadır kentlerin dışında yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi, Iraklı kardeşlerimizi mülteci olarak tanımlanan tüm kardeşlerimizi unutmayacağız.

Hayırsever milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurban Bayramı’nın milletimize, alemi İslam’a ve bütün insanlığa huzur getirmesini, barış getirmesini ve İslam coğrafyasıyla kaynaşmamıza, rabbimizle kurbiyyet oluşturmamıza vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Müs-Der, Kurban ibadetinin bu öneminden yola çıkarak başta ülkemiz olmak üzere Filistin-Gazze, Sudan, Somali, Suriye, Kenya, Etiyopya, Arakan - Mülteci Kampı, Azerbaycan, Afganistan, Balkanlar, Bosna, olmak üzere dünyanın dört bir tarafında siz hayırseverlerin kurbanlarını kimsesizlere, muhtaçlara, mağdurlara ve mazlumlara ulaştırmaktadır.

Kurban Bedelleri