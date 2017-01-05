BAYBURT’TAN HALEP’E YARDIM ELİ

Türkiye Diyanet Vakfı ve Bayburt İl Müftülüğü öncülüğünde "Halep’te İnsanlık Ölmesin" adlı yardım kapmayası kapsamında toplanan yardımlar düzenlenen törenle Bayburt’tan yola çıktı.

Yardım malzemelerini taşıyan araçların Halep’e gönderilmesi dolayısıyla Türk Dünyası Parkı önünde düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve vatandaşlar katıldı.Halep’e gönderilecek yaşam malzemelerinin yüklendiği tırlar uğurlanmadan önce Yakutiye Camii İmamı Hatibi Enis Arslan tarafından dua okundu. Sonrasında konuşan İl Müftüsü Kemalettin Aksoy kampanya kapsamında Bayburt’tan toplanan yardımlar hakkında bilgi verdi. Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasına Bayburt’tan 15 gün içerisinde 147 bin Türk Lirası destek sağlandığını belirtti. Kampanya kapsamında nakdi yardımlar dışında 4 tır dolusu gıda ve yaşam malzemesi toplandığını aktaran Müftü Aksoy, “Bayburt nüfus olarak küçük olabilir fakat yüreği ve yardımı büyük. Yardım eli çok uzun olan biri ilimiz. Katkıda bulunan kardeşlerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu ise Halep için toplanan yardımların soğuk kış günlerinde insanların içini ısıtan bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, “Bu yardım seferberliği bugün burada 4 tır dolusu yardım malzemesiyle birazdan Halep’teki kardeşlerimiz için yola çıkacak. Bu anlamda bu yardım kampanyasında emeği geçen arkadaşlarımıza, fedakarlığın, vefanın, yardımlaşmanın, gönül seferberliğinin en üst düzeyde sergilendiği bu ilimizdeki vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.Halep’in yıllarca Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisinde bulunduğunu ve İslam Medeniyeti’ne yüz yıllarca ev sahipliği yaptığını kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, “Maalesef Halep’in şu andaki üzücü durumunu hepimiz biliyoruz. İçimizi sızlatan bir ortam var. Ama bizlerde onların din kardeşleri olarak bir taraftan dualarımız yollarken bir taraftan da elimizden gelen her türlü yardımı yaparak birazdan yola çıkaracağımız bu yardım tırlarımıza yükledik. Bu vesileyle onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Güçlü olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız. Bayburt halkı da bu duruşunu bugün burada gösterdiği dayanışma ruhuyla bir kez daha ortaya koymuş oldu.” İfadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yardım tırlarına yüklenen yaşam malzemeleri dualar eşliğinde Halep’e uğurlandı.​