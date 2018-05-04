Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli Uzman Çavuş Adem Esmer yaklaşık iki buçuk ay önce gittiği Afrin’de görevini başarıyla tamamlayarak İlimize döndü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 69 gün görev yapan ve Vali Ali Hamza Pehlivan’ın kendisine gitmeden önce hediye ettiği bayrağı Afrin’de dalgalandıran Uzman Çavuş Esmer, Bayburt’a salimen döndü ve Vali Pehlivan’ı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarını temizlemek ve sınır güvenliği sağlamak üzere Ocak Ayı’nda başlatılan Zeytin Dalı Harekatı Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü 18 Mart’ta başarıyla tamamlanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatıldığı 20 Ocak tarihinden sonra harekata katılmak üzere yurdun dört bir yanından profesyonel birlikler bölgeye sevk edilmiş, Afrin’e gönderilen takviye birlikler içinde Adem Esmer de yer almıştı.

Esmer harekatın başlangıcında birliklere ateş destek gücü sağlamak için bölgeye gitmeye gönüllü olmuş ve yola çıkmadan önce İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper ile Vali Pehlivan’ı ziyaret etmişti. Ziyareti anısına Vali Pehlivan’ın kendisine hediye ettiği bayrağı öpüp alnına koyarak teslim alan ve göğsünün üstündeki cebine koyan Esmer, operasyonda şehit düşmesi halinde bayrağın üzerine örtülmesini istemişti. Afrin’de kontrolün sağlamasıyla birlikte Uzman Çavuş Esmer kendisine hediye edilen bayrağı Duraklı kasabasında göndere çekip dalgalandırdı.

Vali Pehlivan, görevini gururla ve başarıyla tamamlayıp salimen dönen Adem Esmer’i tebrik etti, harekata katılan bütün kahraman Mehmetçiğimizi minnetle yad ederken Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize şifalar dilediğini belirtti.