18 Mart Çanakkale Zaferi tüm yurtta kutlanıyor. Şanlı tarihimizde son derece önemli bir yerde olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Tam 104 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazdı... Çanakkale Savaşı'nda hem karadan hem de denizden yürütülen savaşta büyük bir zafer kazanıldı. Birçok şehit verildi. Şiirler, destanlar yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum." demişti, bir ulus bu zaferle savaşın seyrini değiştirdi. Şimdi milyonlarca vatansever atalarını şiirler ve sözlerle en güzel şekilde anıyor.

"Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Türk bayrağına takılarak göndere çekildi

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

BAYBURT’TAN ÇANAKKELE ZAFERİ, MESAJLARI..

BAYBURT VALİSİ CÜNEYT EPCİM

"Vatanı, milleti, hürriyet ve istiklalini korumak için tarih boyunca emsalsiz zaferlere imza atan Aziz Milletimiz, canı pahasına verdiği bu mücadelelerle diğer milletlere de örnek olmuştur.

Milletimizin onuruyla yazdığı bu destanlardan biri olarak, Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale’nin geçilmezliğini, Türk milletinin yenilmezliğini altın harflerle tarihe nakşettiren Aziz Milletimizin şeref nişanesi; yedi düvele meydan okumanın, inancın ve zaferin destanıdır.

Çanakkale Zaferi, milletimizin göğsündeki iman, fikrindeki hür yaşama tutkusu, benliğindeki istiklâl ateşidir. Çanakkale, savaşın herhangi bir cephesinin değil, tarihin en büyük medeniyet mücadelelerinden birinin adıdır.

Umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin vücut bulduğu, toprağın her zerresinin şehit kanları ile sulandığı ve bir toplumun millete dönüştüğü var olma mücadelesinin adıdır. Çanakkale, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir.

Türlü zorluklara rağmen, iman, azim, cesaret ve vatan sevgisiyle elde edilen bu zafer, milletimizi kurtuluşa götüren mücadele şuurunun da dimağlarda yeşermesine vesile olmuştur.

Bu şuur; Seyit Onbaşı’nın omuzlarındaki top mermisinde, Kop Dağları’nda Halid Paşa’nın emrindeki bir süngüde; Çoruh kıyılarında Fevzi Paşa’nın ‘Hücum !’ nidasında tecessüm etmiştir.

Bu şuur; Kop Müdafaası’nı ‘İkinci Plevne’ yapmış, yurdun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelelerini cisme büründürmüş, milletimizin vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağı gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

‘Bir hilal uğruna batan güneş’ olmayı kendilerine en büyük paye gören şühedanın bizlere bıraktığı mukaddes vatan topraklarına ve onların emanetine sahip çıkmak; Şehitler Tepesi’ni boş bırakmamak bugün bizler için birer boyun borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerek geçmişte, gerekse bugün, devletimiz ve milletimizin; birlik, beraberlik ve bekası uğruna can veren Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize yüce Allah’tan sağlık ve huzur dolu yarınlar temenni ediyorum. "

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANI HÜKMÜ PEKMEZCİ

Çanakkale Savaşları, maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir.

Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat hepimiz tarafından görülebileceği üzere Çanakkale Savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Çünkü Çanakkale’de tüm cihan harbetmiştir ve bu savaştan bizim payımıza şanlı bir zafer onlara da unutulmayacak dersler düşmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu savaşta emri altındaki askerlere söylediği “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.” Sözü aziz ecdadımızın nasıl sarsılmaz bir iman ve cesarete sahip olduklarının en büyük kanıtıdır.

Bizde ecdadımızdan aldığımız ilhamla vatanımızın ne zor şartlarda korunup bizlere emanet edildiğini unutmadan onlara layık olarak var gücümüzle çalışıp ülkemizi en ileri seviyeye taşımalıyız.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum."

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SELÇUK COŞKUN

Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın çok büyük fedakârlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin geleceği için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir. Bu zafer, aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir.

Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir. Aziz milletimizin ortaya koyduğu bu destanla adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Unutmayalım ki, bizler bugün, şehitlerimizin fedakârlıklarıyla kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bizler, şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek, bıraktıkları kardeşlik mirasını da ebediyen sürdüreceğiz.

Bu vesile ile Çanakkale Zaferi'nin 105’nci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.