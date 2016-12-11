İstanbul Beşiktaş’ta peş peşe meydana gelen bombalı saldırıda yaşamlarını yitiren şehitlerimiz için Bayburt’tan başsağlığı mesajları.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun Terör Saldırılarıyla İlgili Mesajı

Dün akşam İstanbul, Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen başta Bayburtlu kardeşimiz Polis Memuru Hamit Şahin olmak üzere, saldırı sonucu hayatını kaybeden tüm evlatlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyor, ayrıca aynı saldırıda yaralanan ve tedavisi devam eden Bayburtlu Polis Memuru Muammer Ateş kardeşimize ve diğer yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Bilinmelidir ki; bölücü ve yıkıcı şer ittifaklarının her türlü saldırısına karşı vatanını canan bilip canından vazgeçen yiğit evlatlarımızın kanları asla yerde kalmayacaktır. Tarihte çok hain gören bu millet, vatanına, namusuna, kardeşliğine, birlik ve beraberliğine kast eden hain ittifakları sabır, metanet, azim ve kararlılığıyla parçalamaya muktedir olduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu uğurda şühedanın emanetine sahip çıkmak bizlere bir namus borcudur. Bu vesileyle İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bölücü ittifaklar, hain şer odakları, katilliğe memur maşalar bilmeliler ki; yılmayacağız, yıkılmayacağız.

Milletimizin başı sağolsun…



Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu

Dün gece İstanbul Beşiktaş'ta yapılan alçak saldırı neticesinde şehadet makamına yükselen hemşerimiz Yılmaz ŞAHİN'in oğlu Hamit Şahin'e ve diğer tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Terörle, teröre destek verenlerle ve tüm hainlerle millet olarak son nefesimize dek mücadelemiz sürecek.





Belediye Başkanı Mete Memiş’in Başsağlığı Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş İstanbul Beşiktaş’ta bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu aralarında Bayburt’un Sorkunlu Köyü nüfusuna kayıtlı Hamit Şahin’inde bulunduğu çok sayıda polis ve sivil vatandaşın şehit düşmesi dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajında bu hain saldırıların Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacağını vurgulayan Başkan Memiş şunları ifade etti.

İstanbul Beşiktaş’ta bölücü terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu aralarında ilimiz Sorkunlu Köyü nüfusuna kayıtlı Hamit Şahin kardeşimizin de bulunduğu çok sayıda polisimiz ve sivil vatandaşımızın şehit düştüğü, birçoğunun da yaralandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birliğine ve huzuruna kasteden bu hain saldırıyı destekleyen şer odakları ve onların taşeronluğunu yapan hain ve bölücü terör örgütü bilsin ki bu aziz milletin birliğini ve beraberliğini hiç bir zaman bozamayacaklardır. Bir kez daha bu alçak ve hain saldırıyı lanetliyor, Hamit Şahin kardeşimizin şahsında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza ise Yüce Rabbimizden acil şifalar vermesini niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Bayburt Kültür ve Yardım Derneği



Yüreğimiz yandı, bir kez daha bizi terörle hizaya getirme gayreti, Büyük Türk milletinin kutlu yürüyüşü devam edecek, adaletin ve insanlığın yılmaz savunuculuğunu yapmış necip milletimizin hüküm sürdüğü topraklarda hangi ırk ve dinden olursa olsun insanlar huzur ve güven içinde yaşadı yüzyıllar boyunca. Oysaki ikiyüzlü batı haçlı zihniyetiyle mazlumların ve müslümanların üzerine kabus gibi çöktü. İçimizdeki işbirlikçileriyle beraber üzerimize üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Koalisyon ve belirsizlik dönemlerini bitirecek yeni anayasa düzenlemesine yapılan saldırıdır aslında bu, demek istedikleri şudur kısacası siz kendinizi yönetemezsiniz biz sizin efendileriniziz kimi istersek onunla sizi idare ederiz. Lakin son çırpınışlarıdır bu millet dize geldi şimdi ayağa kalkıyoruz inşallah. Adalet yine bu yüce milletin ellerinde tecelli bulacaktır. Şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bu dine, bu millete, bu devlete canımız, malımız ve evlatlarımız feda olsun hepimiz şehadet şerbeti içmeye adayız inşallah .

"Üzülme Allah (C. C) bizimle beraberdir" Tevbe 40