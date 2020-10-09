Bayburt’tan Azerbaycan’a Destek Açıklaması

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarması için başlattığı harekata Bayburt’tan destek açıklaması yapıldı.

Bayburt’ta Cuma Namazı sonrası,Bayburt Belediye Başkanı,Siyasi Partilerin İl Başkanları,Bayburt Müftüsü ve hemşerilerimiz Azerbaycana katıldığı destek açıklaması toplantısında bir araya geldiler.

İHH Bayburt şube Başkanı İlhami Polatın okuduğu bildiri şöyle:

Çok değerli Bayburt Halkı,Azerbaycan topraklarının işgali son bulmalı.Azerbaycana yönelik saldırılarda bulanan ve topraklarını yıllardır işgal eden Ermenistan,yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı.

Ermenistan son saldırılarıyla,bölgede barış ve huzurun önündeki en büyük engel ve tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi.

Bizler her zaman olduğu gibi bu günde tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız.Yıllardır Ermenistanın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan Uluslar arası toplum çifte standardını bir kez daha göstermiştir.

Yaklaşık otuz yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren MİSK üçlüsüde çözüm odaklı davranmamıştır.

Azerbaycan Ermenistan anlaşmazlığının kökeni bir asır öncesine dayanıyor.Sovyetlerbirliği döneminde Stalin Azerbaycan sınırları içerisinde bulunan” Dağlık Karabağda” örmeni özerk bölgesi oluşturmak suretiyle ,farklı coğrafyalardan buraya Çok sayıda Ermeni nüfusu taşıdı.

Bu günlerde yapılan bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve Milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu ,Azerbaycan’ın Uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz.

Tüm Dünya Ülkelerindeki ve ülkemizdeki insanları vicdan sahibi olmaya ve İşgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycanın yanında yer almaya davet ediyoruz.

Başkan Pekmezci:

Bu gün burada Azerbaycan Topraklarını işgal eden Ermenilere karşı olduğumuzu belirtmek için toplandık.

Bayburt Belediyesi olarak meclis kararıyla Ermenistan’ı kınadık dedi.