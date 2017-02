BAYBURT’TAKİ YATIRIM FIRSATLARI TRABZON’DA İŞADAMLARINA ANLATILDI

Cazibe Merkezistatüsündeki illerden biri olan Bayburt’taki yatırım fırsatları, TTSO’da düzenlenen toplantıyla Trabzon’daki işadamlarına anlatıldı. Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, “Trabzon’un yatırımcılarını Bayburt’a davet ediyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla yatırımcılarımıza her türlü desteği ve kolaylığı göstereceğiz” dedi.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ile Bayburt OSB Müdürü Mete Emir, Bayburt Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ve KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hasan İskender Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ağırladığı Bayburt heyetine, odanın yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi. Bayburt TSO Odası Başkanı İbrahim Yumak, Başkan Hacısalihoğlu’na Bayburt işi ehramdan yapılan atkı, Belediye Başkanı Mete Memiş tarihi saat kulesinin maketi, Vali İsmail Ustaoğlu ise Bayburt işi bir çanta hediye etti. Ziyarette ayrıca DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da yer aldı.TTSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen sunum programının açılışında konuşan Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, “Cazibe merkezleriyle ilgili komşu ilimiz Bayburt’un avantajlarının tanıtılması konusunda toplandık. Ülkenin kalkınması için 23 ilde cazibe merkezleri hayata geçti. O bölgelerdeki ticaretin gelişmesi ülkenin ekonomisinin gelişmesi demektir. Yatırımcıların dikkatini Bayburt’a çekiyoruz. O bölgenin yatırım açısından önemli avantajları var” dedi.Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ise, cazibe merkezlerine yapılacak yatırımların büyük avantajları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Trabzon'un coğrafi durumu malum. Yatırımlar açısından kısıtlı bir doğal altyapıya sahip olan Trabzon’da OSB’lerde arsa kalmamış. Ama Bayburt olarak konum bakımından biz sizin arka bahçeniziz. Bundan rahatsızlığımız da yoktur. Bu noktadan hareketle güçlü işbirliğimizi artırarak devam etmek istiyoruz. Bayburt’a geldiğinizde tüm imkânlarımızla emrinizde olacağımızı, yapacağınız yatırımın her türlü fizibilite, danışmanlık hizmetlerini bilabedel yapacağımızı belirtmek istiyoruz. Tüm bürokratik işlemlerin ne kadar hızlı olduğunu geldiğinizde göreceksiniz. OSB’nin altyapısı 2-3 ay içinde tamamen bitecek. 40 parsel arsamız tahsise hazır durumda. Oda olarak da ilimize gelen yatırımcılarımıza her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunmaktayız. Sizleri bu imkanlardan yararlanmaya ve her iki şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak yatırımlara davet ediyorum.”Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de, Bayburt’ta yatırım yapacak işadamlarının hiçbir bürokratik işlemle karşılaşmayacağının altını çizerek, “Şunu bilin ki, hiçbir bürokratik işlemle karşılaşılmayacak. Kim yatırım yapmak isterse valilik, belediye, Ticaret Odamız olarak emrinizde olacağız. Bütün işlemlerinizi takip edeceğiz. Bayburt’un ticareten kalkınması, sanayisinin gelişmesi adına elimizden geleni yapacağız. Davetimiz samimi ve içtendir” diye konuştu.Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ise, Trabzon’un Doğu Karadeniz Bölgesi’nin incisi ve köklü tarihi geçmişiyle ticaret merkezi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Bu şehrin yatırımcılarını Bayburt’ta görmeyi arzu ediyoruz. Devam eden projeler tamamladığında ulaşım çok daha kolay hale gelecek. OSB’de altyapımız bu yaz tamamen bitecek. Doğalgaz altyapımız hazır, elektrik altyapısı var. Bir OSB’nin içinde olması gereken tüm altyapılarla birlikte hayata geçtiğinde cazibe merkezleri arasında cazip bir il konumunda olacağız. Trabzon’un yatırımcılarını Bayburt’a davet ediyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla yatırımcılarımıza her türlü desteği ve kolaylığı göstereceğiz. Artık işin söylem boyutu bitti. İcraat boyutundayız. Başvuru sürecimiz başladı. Yatırımı düşünenlere Valilik ve kalkınma ajansı kanalıyla danışmanlık ve başvuru konularında destek vereceğimizi belirtmek istiyorum.”Konuşmaların ardından Bayburt OSB Müdürü Mete Emir ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hasan İskender tarafından Cazibe Merkezi teşvikleri kapsamında Bayburt’taki yatırım imkânlarıyla ilgili sunumlar yapıldı, işadamlarının soruları yanıtlandı.Sunumun ardından Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, TTSO Özel İpekyolu Müzesi’ni gezdi. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu’ndan eserlerle ilgili bilgi alan Vali Ustaoğlu, müzeyi çok başarılı bulduğunu vurguladı ve müze defterini imzaladı.