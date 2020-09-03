Bayburt’taki Trafik kazasında 1 hemşerimiz vefat etti 3 kişi yaralı

Bayburt ‘ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Yakup Kocabey’in (31) kullandığı araç Mutlu Köyü civarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
112 acil yardım ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından sıkışan araçtan çıkarılan Mikail Kocabey yapılan müdahalede rağmen kurtarılamadı. Mikail Kocabey kaza yerinde hayatını kaybederken kazada Yaralı olarak kurtulan Yakup Kocabey, Kamile ve Ayten Kocabey ise Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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