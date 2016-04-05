Bayburt’ta yetişecek özel harekatçılar, Yurt binasına kavuşuyor

Eğitimlerini Bayburt’ta görerek, Polis Özel Harekat ekibine katılacak öğrencilerin yurt sorunu çözülüyor. Özel harekatçıların kalacağı 500 kişilik “modern yurt” binasını Milli Piyango yapacak



7 Haziran seçimleri öncesinde kapatılacağına yönelik söylentilerle gündeme gelen Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu, Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal’ın girişimleriyle Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne dönüştürülmüştü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, teşkilata alınacak 5 bin Özel Harekat Polisinden 350’sinin eğitimlerini Bayburt’taki okulda alacağını söylemişti.

Buna karşın, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin en büyük sorunlarından birisi gerek burada eğitim görecek öğrencilerin gerekse de Bayburt’a gelecek eğitimcilerin kalacakları yurt binalarının olmayışıydı.

Bakan Ağbal’ın da bizzat takip ettiği yurt binası sorununun çözümü için bugün ilk adım atıldı. Milli Piyango İdaresi ile Bayburt Valiliği arasında bu sabah yurt binası yapımı için protokol imzalandı.

Protokole göre, özel harekatçıların kalacağı 500 kişilik “modern yurt” binasının yapımı ve donatımı işini Milli Piyango İdaresi finanse edecek. Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Binası yerleşkesi içerisine inşa edilecek yurt binası gerek öğrencilerin gerekse de eğitimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılacak.

Yurt binasının, yaklaşık 18 milyon liraya mal olması bekleniyor.

