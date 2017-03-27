Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Uluslararası Kadın ve Sanat Etkinliği Resim, Heykel, Fotoğraf ve Seramik Sergisi’nin açılışı tarihi Taşhanda yapıldı.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un açılışını birlikte yaptıkları sergide, Türkiye, Azerbaycan ve İran’dan toplamda 19 kadın sanatçının eserleri görücüye çıktı.

Taşhan Bu Tip Etkinliklere Daha Çok Ev Sahipliği Yapacak

Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri, eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Sergide kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, tarihi Taşhan’nın bu tip sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, bundan sonraki sanatsal etkinliklere daha yoğun katılım beklediklerini ifade etti.

Sanat Güzel Olanı Güzel Bir Şekilde Ortaya Koymak İster

Konuşmasında sanatın toplumlar için önemine de değinen Başkan Memiş, şöyle konuştu:

“Sanat anlayışı ve sanat eserleri toplumdan topluma ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Çünkü sanat özünde öznel bir kavramdır. Toplumların ve bireylerin bakış açıları değiştikçe, içinde yaşadıkları ortam ve hissettikleri farklı olunca, ortaya koydukları sanat eserleri de farklılık göstermektedir. Sanat denince akla güzellik gelir. Çünkü sanat güzel olanı güzel bir şekilde ortaya koymak ister. Güzel sanatların varlığı da buradan ortaya çıkmıştır. Bir açıdan bakıldığında sanat, doğada var olan güzelliği ortaya koymaktır.”

Sanat Kendini İfade Etme Aracıdır

“Sanat sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da kendini ifade etme aracıdır. Sanattan uzak olan bir toplum kendini geliştiremez. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Bayburt Belediyesi olarak Bayburt’taki sanatsal etkinliklere destek verdik, destek vermeye devam edeceğiz.”

Aile Yaşam Merkezi Kadınlara Özel Bir Yer Olacak

“Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim ki, malumunuz üzere Bayburt ve bulunduğumuz bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan ve sadece kadınlarımıza hizmet verecek olan Aile Yaşam Merkezini kısa bir süre sonra hizmete açacağız. Bu merkezde Bayburtlu hanımlar hem rahat bir şekilde vakit geçirebilecekler hem de merkez bünyesinde bulunan kütüphane ve açılacak el sanatlarının da yer alacağı kurslarla kendilerini geliştirebilecekler. Ben bir kez daha bu etkinliğe Türkiye’den ve yurtdışından katılan kadın sanatçılarımıza, siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.”

Katılımcılara Belge Takdim Edildi

Daha sonra sergiye katılan eser sahiplerine protokol tarafından katılım belgeleri takdim edilmesinin ardından Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Nevin Aydüslu tarafından Dekan Prof. Dr. Mustafa Bulat adına Vali İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş’e hediye takdim edildi.