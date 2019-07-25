Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Şair Zihni Kent Ormanı’nda bulunan amfi tiyatroda konser düzenlendi.

Tuğba Yurt ve Azerin'in sahne aldığı konseri izlemek için amfi tiyatroyu dolduran Bayburtlular organizasyona büyük ilgi gösterdi. Bayburtlular tarafından şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edilen Azerin ve Tuğba Yurt dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sunuculuğunu Naci Ahıskalıoğlu’nun yaptığı konserin sonunda Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli sanatçılara plaket takdim ettiler.

Plaket takdiminin ardından kısa bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburt’ta 2 yıl önce göreve başlamasının yine Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine denk geldiğini söyleyerek, “Şırnak’a tayinimiz çıktı ayrılırken de Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri ile ayrılıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum bizi ailemizle birlikte bağrınıza bastınız. Gönlünüzün kapılarını açtınız. Sizleri çok seviyorum. Bizde sizleri her zaman iyilikle yad edeceğiz. Hakkınızı helal edin” dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Dede Korkut Şölenleri’nin yeni bir ihtişam, yeni bir şevk ve yeni bir anlayışla devam ettiğini ifade ederek, “Bugün burada çok değerli bir hanım efendiyi konuk ettik. Bize Kafkaslardan esen bir rüzgar getirdi. Bize Azerbaycan’dan, Hazar’dan bir nefes getirdi. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Biz gönlümüzce coşup, gönlümüzden çağlayan bir misal, burada sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sizlerle her zaman gurur duyduk. Bu şölenlerde inşallah bir hafta boyunca Bayburt’a yakışır bir vakar içerisinde güzellikleri birlikte paylaşacağız. Aramızda dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımız var. Aramızda Anadolu’nun dört bir yanından gelen dernek başkanlarımız, hemşehrilerimiz var. Bir olacağız, beraber olacağız, Bayburt olacağız” diye konuştu.

Konsere Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.