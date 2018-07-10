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BAYBURT’TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Bayburt –Erzurum Karayolu Turgut Özal Bulvarı Adliye karşısında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BAYBURT’TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
10 Temmuz 2018 Salı 12:27

33CVA96 Plakalı Abdülhakim Çiftçi yönetimindeki Tır, 34 MDF 62 plakalı Aşkın Aygün yönetimindeki otomobille, Turgut Özal Bulvarında çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansların olay yerine ulaşmasını sağlamak için Emniyet güçleri trafiği seyre kapatarak yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet hastanesine kaldırıldı.

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