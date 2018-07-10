Bayburt –Erzurum Karayolu Turgut Özal Bulvarı Adliye karşısında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
33CVA96 Plakalı Abdülhakim Çiftçi yönetimindeki Tır, 34 MDF 62 plakalı Aşkın Aygün yönetimindeki otomobille, Turgut Özal Bulvarında çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansların olay yerine ulaşmasını sağlamak için Emniyet güçleri trafiği seyre kapatarak yaralılara ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet hastanesine kaldırıldı.
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