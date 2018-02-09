Bayburt’ta Trafiğe kayıtlı kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2017 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı.

ARAÇLARIN YARISINDAN FAZLASINI OTOMOBİLLER OLUŞTURUYOR

Türkiye'de toplam araç sayısı içerisinde aslan payını yüzde 54,1 ile otomobiller aldı. Ülkedeki toplam otomobil sayısı 2017'de 12 milyon 35 bin 978 oldu.

EN FAZLA OTOMOBİL İSTANBUL'DA

İl bazında bakıldığında Türkiye'de en fazla otomobilin 2 milyon 813 bin 27 ile İstanbul'da olduğu belirlendi. Bu rakam Türkiye'deki toplam otomobil sayısının yüzde 23,4'üne tekabül etti. İstanbul'u,1 milyon 376 bin 928 otomobille Ankara, 739 bin 809 otomobille İzmir, 477 bin 336 otomobille Antalya, 473 bin 250 otomobille Bursa ve 346 bin 270 otomobille Konya takip etti.

Bayburt

Bayburt'ta motorlu kara taşıtları sayısı toplam 13.896. Bunun 5.949'u otomobil.

Otomobil sayısı en düşük şehir ise Hakkari oldu. Yalnızca 2 bin 104 otomobilin bulunduğu şehri, 3 bin 293 otomobille Tunceli ve 3 bin 914 otomobille Ardahan izledi.