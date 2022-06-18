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BAYBURT’TA TAŞIMA ŞOFÖRLERİNE ÖDÜL

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim camiamıza hizmet vermiş olan şoförlerimizin ödül töreni gerçekleşti.

BAYBURT’TA TAŞIMA ŞOFÖRLERİNE ÖDÜL
18 Haziran 2022 Cumartesi 12:29

BAYBURTGÜNDEM-   İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR, taşımalı eğitim uygulamasında hizmet eden servis şoförlerini Valilik Ek Binası Toplantı Salonunda ağırladı.
Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet GÜVEN’in açılış ve teşekkür konuşmasıyla başladı.


Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen törene katılan servis şoförlerine teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca törende taşımacılık şirketlerinin başkanlarına da plaket takdim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR; Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya MEVLÜTOĞULARI başta olmak üzere taşımacılık şirketlerinin başkanlarına ve servis şoförlerine teşekkür ederek ödüllerini takdim etti.
Tören teşekkür belgeleri ve plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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