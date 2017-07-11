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Bayburt’ta Tarihi Dönüşüm Başlıyor

Bayburt’un tarihi ve kültürel geçmişine uygun bir şekilde dönüşümüne büyük katkı sağlayacak olan “Bayburt Ticaret Yaşam Merkezi” projesi hayata geçiyor.

Bayburt’ta Tarihi Dönüşüm Başlıyor
11 Temmuz 2017 Salı 16:09

Bayburt Ticaret ve sanayi odası başkanı İbrahim Yumak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

11 Katlı Ticaret Sanayi Oda binamızı yıkarak ve Halk Eğitim Merkezinin yerini yeni alana dahil ederek uygulayacağımız projeyi “Çini Maçin” kalesi olarak bilinen Bayburt kalesinin çinilerine atıfla, Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin karakteristik çizgilerini harmanlayarak tasarladık, Bir ticaret merkezi olmanın yanı sıra, şehrimizde eksikliği oldukça hissedilen çok amaçlı toplantı ve konferans salonları ile diğer sosyal hizmet alanlarını da içeren proje, aynı zamanda şehrimizde arzu edilen kentsel dönüşüme de örnek olma nitelikte katkı sağlayacaktır. Bu vesile ile projemizin hayata geçirilmesi adına kıymetli desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyor, bu çalışmayı hep birlikte omuz omuza gerçekleştirdiğimiz kıymetli Oda Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.

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