BAYBURT’TA TAM KAPANMA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE BAŞLANDI

Bayburt’ta Tam Kapanma Sosyal Yardım Ödemelerine başlandı. İki günde 600 vatandaşa 650 bin lira sosyal destek ödemesi gerçekleştirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan’da uygulanmaya başlanan tam kapanma süreci ülke genelinde devam ediyor. Yaklaşık üç hafta sürecek tam kapanma süresi boyunca vatandaşların mağdur olmalarını engellemek maksadıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’nı başlattı. Program kapsamında Ramazan ayı sonuna kadar ülke genelinde 2 milyonu aşkın haneye bin 100 lira sosyal destek ödemesi gerçekleştirilecek.

Bayburt’ta buna yönelik sosyal destek ödemelerinin ilk iki gününde 600’e yakın vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlara toplamda 648 bin liralık sosyal destek ödemesi gerçekleştirildi.

Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar esnasında ihtiyaçlı vatandaşlara sosyal destek ödemesine ek olarak yardım kolileri de dağıtılıyor.

Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.