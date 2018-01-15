Bayburt’ta Sokak Hayvanları Tedavi İçin Toplanıyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirdeki sahipsiz sokak hayvanları toplanarak sağlık ve beslenme sorunları gideriliyor.

Şehir merkezi ve kenar mahallelerde başıboş dolaşan sokak hayvanlarını toplayarak belediyeye ait geçici hayvan barınağına götüren belediye ekipleri, burada veteriner hekim kontrolünde bakımlarını gerçekleştiriyor. İlk olarak iç ve dış parazit ilaçları ile kuduz aşıları uygulanan sokak hayvanlarının beslenmeleri de sağlanıyor. Ayrıca sokakta yakalandıktan sonra gerekli sağlık kontrolleri yapılan sokak hayvanları isteyen vatandaşlar tarafından da sahiplenebiliyor.

Tarım Yerleşkesi’yle Birlikte Hizmet İmkânı Daha Çok Artacak

Bayburt Belediyesi tarafından yapımına başlanan Tarım Yerleşkesi’nde modern ve fiziki şartları itibariyle daha üst seviyede barınakların yapılacağını ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “İnşallah Tarım Yerleşkesi’nde yeni hizmet merkezimizin faaliyete geçmesiyle bu imkânlarımız daha çok genişleyecek, gerçekleştirdiğimiz işlemler daha çok artacak, vermiş olduğumuz hizmet alanı daha çok genişleyecek. Sağlık sorunlarını giderdikten sonra doğal yaşama bırakmış olduğumuz köpekleri barınaklarımızda tutma imkânımız olacak. Koruma ve kollama hususunda daha çok ilgilenme imkânımız olacak” şeklinde açıklama yaptı.

Doğadaki Vahşi Yaşam da Unutulmuyor

Vermiş olduğu katkılardan dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak ise, sokak hayvanlarının bakım ve sağlık kontrollerinin yanı sıra doğadaki hayvanların da sağlık ve beslenmeleri ile yakından ilgilendiklerini söyleyerek, “Çeşitli kurum ve kuruluşların yemekhanelerinden almış olduğumuz yemek artıklarını doğaya bırakarak vahşi hayvanların da beslenmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde de faaliyetlerimiz var. Ayrıca doğada çeşitli sebeplerle yaralanma sonucu merkezimize getirdiğimiz hayvanların bakımlarını da gerçekleştiriyoruz.” dedi.