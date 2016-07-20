BAYBURT’TA SİYASİ PARTİLER DARBEYE KARŞI EL ELE

Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında Bayburt'taki siyasi parti temsilcileri kol kola girerek mehteran eşliğinde yürüdü. Yağmur altında alandan ayrılmayarak darbe girişimini protesto eden Bayburt'taki siyasi parti temsilcileri sırılsıklam oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, Bayburt'ta başlatılan protesto gösterileri sürüyor.

Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında vatandaşlar akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde biraraya geldi.

Mehteran takımı eşliğinde cadde boyunca yürüyüşe geçen vatandaşlar tekbirler ve (FETÖ) darbe girişimine karşı sloganlar atarak Bayburt Valiliği önünde toplandı. Burada platforma kurulan mehteran gösterisini izleyen vatandaşlar, başlayan yağmura aldırış etmeyerek protestolarını sürdürdü.

Organize edilen program kapsamında Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, CHP İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Sadet Partisi İl Başkanı Osman Temur, STK temsilcileri ve vatandaşlar kol kola girerek kalkışmayı protesto edip valilik binası önündeki gösteriyi izledi.

Burada yoğun yağmur altında bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt'un tarihinin hiç bir döneminde din ve vatan düşmanı çıkarmadığı gibi darbe girişimine de prim vermeyen bir şehir olduğunu belirtti.

"Bunlar inşallah bir daha deprenemeyecekler"

Memiş, "Bu karanlık güçler, bu şer odakları,şerden beslenenler üç beş tane çapulcuyla bu aziz milletin demokrasisine, birliğine beraberliğine, bütünlüğüne hücum etmeye kalktı.Allaha hamdolsun ki Bayburt'la birlikte bütün Türk Milleti bu paçavradan adamlara, bu çapulculara Müslüman türkün tokadını yapıştırdı. Bunlar inşallah bir daha deprenemeyecekler. Bu şer odakları bu milletle bir daha oyun oynamaya kalkamayacaklar. Onun için bu şer odakları, karanlıktan beslenenler bilmeli ki en yücelerden beslenen, en aydınlıktan beslenen kefenini giymiş kahraman yiğit uzun adamı unuttular unutturmayacağız." dedi.

Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şer odakları 1960'ta, 1980'de darbe yaptıklarındaki gibi ceketini alıp gidecek bir başbakan var sandılar.

Kahraman yiğidi Anadolu'nun yağız yiğidini unuttular ve bunlar ortalıkta hiçbir şey yokken henüz kahraman

ordumuz şerefli askerimiz olaya müdahale etmemişken Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yanında olduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bey'i unuttular.Bunlar Cumhuriyet Halk Partisiyle, Saadet Partisiyle, Büyük Birlik Partisiyle birleşen büyük Türk milletini unuttular."

"Kısasta hayat vardır"

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve bu devlet gücünü sizden alıyor. Gücünü sizden aldığı sizden gelen sese kulak verecek. Yüce yaratanın, emir ve kanun koyucuların en yücesi olanın buyruğuna kulak verecek. Diyoruz ki kısasta hayat vardır, kısasta hayat düsturunu inşallah uygulatacağız. Şunu da unutmayalım kanun devletiyiz bu terör çeteleri bir bir yakalanacak.İnlerinden alınacak ve bunlara cezanın en şiddetlisi uygulanacak. Allah'ım bizim birliğimizi bozma, birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat verme."

"Burada bu yağmurun altında bizleri dinleyen bütün kardeşlerime Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanıma ve onun şahsında bütün ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımın şahsında bütün CHPli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Saadet Partisi İl Başkanımın şahsında bütün sadetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ak Parti İl Başkanımın şahsında bütün AK Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. "