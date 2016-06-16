Bayburt’ta Renkli Ramazan Geceleri..









Ramazan ayının manevi havasına uygun günler geçirmek adına, teravih namazının ardından sosyal etkinlikler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Mete Memiş, “Ramazan ayı birliğin beraberliğin oluşmasına vesile olan bir aydır. Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bayburt Belediyesi olarak bu ayı en güzel şekilde geçirmek adına âşıkların atışmasından türkülere, ezgilerden ilahilere programlar düzenledik. Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı pekiştiren iftar programlarımız ve etkinliklerimiz bayrama kadar devam edecek” dedi.3 gün art arda Taşhan’da düzenlenen etkinliklerin ilk gününde sahne alan âşıklar, vatandaşlara türkü ziyafeti sundu. Saz ve söz ustalarımızdan Âşık Rahim Sağlam, Aşık Süphani ve Aşık Bekir Kahraman vatandaşlara keyifli bir ramazan gecesi yaşattılar. Ayrıca âşıklarımızın seslendirdiği yine bir birinden güzel deyişler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.Bayburt Belediyesi'nin Ramazan’a özel düzenlediği etkinlikler kapsamında Beyzade İlahi Gurubu, verdiği mini konserle gönülleri fethetti. Ekip, koro halinde bir birinden güzel ezgi ve ilahileri seslendirerek kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattılar.Ramazan etkinlikleri “Âşıklar Şöleni” ve “İlahi Konseri” ile sınırlı kalmadı. Yöresel Fasıl Geceleri’nin üçüncü gününde ise vatandaşlara türkü ve ezgi ziyafeti sunuldu. Solist Mesut Çavdar ve ekibi, izleyenlerinin keyifli dakikalar geçirmelerini sağladı.Öte yandan Yöresel Fasıl Geceleri’nde türkü, ezgi ve ilahi ziyafeti sunulan vatandaşlara belediye personeli tarafından çay ikramı da yapılıyor.