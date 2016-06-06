BAYBURT’TA PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU

Bayburt Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Kahraman ramazan pidesi fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahraman yazılı olarak yaptığı açıklamasında pide fiyatlarına zam yapılmadığını, 300 gram yumurtasız pidenin 1,50 lira'dan yumurtalı pidenin ise 1.70 liradan satılacağını bildirdi.

Kahraman'ın açıklaması şöyle: "Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar odaları birliği başkanlığı yönetim kurulunun 12.6.2015 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararına göre ramazan pidesi rayiçleri 300 gram yumurtasız pide 1.50 TL ve 300 gram yumurtalı pide 1,70 TL olarak karar alınmıştır.

Bu yılda 5362 sayılı yasanın 62. Maddesine istinaden çevre illerden yaptığımız fiyat araştırmaları sonucu 03.06.2016 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı gereği ramazan pidesi fiyatlarına zam yapılmayarak gecen yılki fiyatlar üzerinden pide satışları yapılacaktır."

