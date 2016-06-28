Bayburt’ta Osmanlı Geleneği..

Bayburt Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği ramazan etkinlikleri oldukça ilgi görürken bu yılki etkinliklere ücretsiz ramazan şerbeti dağıtımı da eklendi.





Osmanlı Geleneği Yaşatılıyor



Osmanlı'da çok meşhur olan ve padişaha altın tombaklarda sunulan elma, erik, demirhindi, narçiçeği, taze zencefil, kabuk tarçın, kakule, karanfil ve kuşburnundan oluşan Ramazan şerbetinin, içeni dinç tuttuğunu ve susuzluk hissini azaltarak, orucun kolay tutulmasını sağladığı biliniyor. Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerinden olan seyyar şerbetçiler tarafından sırtlarına aldıkları güğümlerle bellerine doladıkları bardaklara dökülerek satılan ramazan şerbeti belediyemizin organizasyonuyla bayrama kadar ücretsiz dağıtılacak.



Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan Ramazan şerbeti dağıtımı, Bayburt Belediyesi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Geleneksel kıyafetleriyle Bayburt sokaklarına inen Osmanlı şerbetçisi iftarın ardından vatandaşlarımızı ramazan şerbeti ikramıyla serinletiyor. Özellikle teravih namazı sonrası yoğun ilgi gören Ramazan şerbeti ikramı Ramazan ayının sonuna kadar ücretsiz olarak devam edecek.Osmanlı'da çok meşhur olan ve padişaha altın tombaklarda sunulan elma, erik, demirhindi, narçiçeği, taze zencefil, kabuk tarçın, kakule, karanfil ve kuşburnundan oluşan Ramazan şerbetinin, içeni dinç tuttuğunu ve susuzluk hissini azaltarak, orucun kolay tutulmasını sağladığı biliniyor. Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerinden olan seyyar şerbetçiler tarafından sırtlarına aldıkları güğümlerle bellerine doladıkları bardaklara dökülerek satılan ramazan şerbeti belediyemizin organizasyonuyla bayrama kadar ücretsiz dağıtılacak.