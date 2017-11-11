Bayburt’ta, Ortadoğu’nun Geleceği ve Yeni Türkiye Projeksiyonu Konuşuldu

‘Ortadoğu’nun Geleceği ve Türkiye’ isimli Konferansı ile tüm yurtta konuşmalar yapan ünlü Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, yeniden biçimlenen Ortadoğu siyasetinin sentetik yapısı ve Yeni Türkiye’nin gelecekteki konumunu Bayburt Üniversitesi’nde anlattı.

Bayburt Üniversitesi’nin davetlisi olarak 8 Kasım’da Bayburt’a gelen Çelik’in konferansına yoğun katılım gözlendi. İlgiden dolayı memnuniyetini belirten Çelik’i dinleyenler arasında Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yargıtay Onursal Başkan Vekili Abdülkadir İlhan, Bayburt Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Kurum Amirleri, STK Temsilcileri, akademik personel ve öğrenciler vardı. Ortadoğu’nun organik yapısının dünden bugüne gösterdiği değişimlerden, Osmanlı ve Yeni Türkiye Projeksiyonuna kadar çok sayıda konu başlığının masaya yatırıldığı konferans ile konuya ilgi duyan vatandaşlara geniş bir ufuk açıldı.

Konferansta, Arap Baharı, Suriye, İran, İsrail-Filistin gibi çok sayıda unsuru birbiriyle ilişkilendirerek anlatan Çelik, Türkiye’nin Ortadoğu’da her zaman güçlü kalmak zorunda olduğunun altını çizerek, güçlü kültür ve tarihini ardına alan yeni hedeflerin Ortadoğu’nun geleceğinde söz sahibi olacağının altını çizdi. Yaşanan planlı olayların Ortadoğu’yu yeni bir forma zorladığını ve siyasi yapının gelecekte yeni bir hal alacağını ifade eden Çelik, meydana gelen her olayın tüm ülkelerin kaderini etkilediğini sözlerine ekledi. Çelik’in verdiği örnekler arasında en çarpıcı olanı ise, Osmanlı’nın liderlik vasfına atıfta bulunarak ‘İmame’ benzetmesi yapması oldu. Osmanlı’nın bir imame olduğunu söyleyen Çelik, imamenin kopmasıyla tüm boncukların dağılacağına dikkat çekerek, Yeni Türkiye Projeksiyonun da tıpkı bir İmame gibi Ortadoğu’yu bir arada tutacağını savundu.

Konferansta açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, geçmişte öğrencisi olan Çelik'in Ortadoğu'ya olan ilgisinin öğrencilik yıllarına dayandığını belirterek bazı anekdotlar paylaştı. Öğrencisi ile gurur duyduğunu aktaran Hacımüftüoğlu, katılımından ötürü Çelik'e teşekkür etti.