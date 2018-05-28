Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin bu seferki adresi Şair Zihni Kent Ormanı oldu.
Kent Ormanında bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen program vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Osmanlı döneminde ramazan gecelerinin vazgeçilmez etkinliklerinden Hacivat Karagöz gösterisi ile devam etti.
İzleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan Hacivat Karagöz gösterisin ardından etkinlik geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sevilen tiplemeleri İbiş ile Memiş’in gerçekleştirdiği evet hayır yarışmasıyla sona erdi.
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