 ﻿
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
0
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
0
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
0
banner399

Bayburt’ta Nostaljik Ramazan..

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin bu seferki adresi Şair Zihni Kent Ormanı oldu.

Bayburt’ta Nostaljik Ramazan..
28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:11

Kent Ormanında bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen program vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Osmanlı döneminde ramazan gecelerinin vazgeçilmez etkinliklerinden Hacivat Karagöz gösterisi ile devam etti.

İzleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan Hacivat Karagöz gösterisin ardından etkinlik geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sevilen tiplemeleri İbiş ile Memiş’in gerçekleştirdiği evet hayır yarışmasıyla sona erdi.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Vali ali Hamza Pehlivan iftarını askerler ile birlikte yaptı..
Sonraki Haber
Bayburt’ta Nostaljik Ramazan..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.