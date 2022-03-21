Bayburt’ta Nevruz Bayramı Kutlama Programı düzenlendi.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Nevruz Bayramı kutlama programı düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Hükmü Pekmezci Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen Nevruz Bayramı Kutlama Programına katıldı.

Burada konuşan Başkanımız Pekmezci katılımcıların Nevruz Bayramını kutlayarak, "Nevruz Türk'ün bayramıdır. Mart ayında kutlanan Nevruz, Türk Dünyası'nda çok büyük bir hadisedir. Gittim gördüm. Oralarda bir bayram coşkusu içerisinde kutlanıyor. Bugün burada Milli Eğitim camiasından arkadaşlarımızın bu güzel organizasyonu yapmasından mutlu oldum.

Bizim Türk tarihinde üç bin yıldan beri devam eden nevruz kutlamaları var. Selçuklu döneminde bir bayram olarak kutlandığını biliyoruz. Ve Türk Dünyası'nın en önemli öğelerinden biri olan Ergenekon'dan çıkışı simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkanımıza öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Çiçek takdimi sonrası şiirler okunarak, okçuluk, halk oyunları ve Bamsı Beyrek ile Dede Korkut gösterileri sergilendi.

Programda ayrıca Başkanımız Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen örste çekiçle demir dövüldü.