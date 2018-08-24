Bayburt Valiliğinin himaye ve destekleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Mehteran Takımı kurulması kararlaştırıldı.

Bayburt’ta resmi,sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli bir yer tutacak olan “Mehteran Takımı” Bayburt Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kuruluş çalışmaları başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Halkoyunları Eğitmeni Selahaddin Berker çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Pehlivan, Osmanlı Devleti’nden günümüze miras kalan Mehter Takımı’nın o dönemki savaşlarda düşmana karşı psikolojik baskı aracı görevi üstlenmesinin yanı sıra askerleri cesaretlendirmek için de kullanıldığının tarihi kaynaklarda yer aldığını söyledi. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yurt genelinde Mehter konusunda çeşitli çalışmaların olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bayburt Valiliği’miz himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde kuracağımız Mehter Takımı, Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biri olan Bayburt İlimize ziyadesiyle yakışacaktır. Bayburt ilimiz, geçmişi bin yıllara dayanan kültür ve geleneğine sıkı sıkıya bağlı insanlarımızın yaşadığı bir yerleşim birimi. Vatandaşlarımız Bayburt ilimizde de bir Mehter Takımı kurulmasını uzun yıllardan beri arzu ettiklerini bizlere iletmişlerdi. Bizler de bu taleplerin gereğini yapmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde İl Müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızla çeşitli değerlendirmeler yaptık ve bunu somutlaştırmak adına Mehteran Takımını kurma kararı aldık. Ekipler şu anda uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalarına başladı. İnşallah güzel bir takım ortaya çıkacaktır. Hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.” dedi.

Halkoyunları Eğitmeni Selahaddin Berker ise Mehteran Takımı’nın kurulması için sağladığı katkı ve desteklerden ötürü Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.