BAYBURT'TA KONUT SATIŞLARI AZALDI

TUİK'in istatistiklerine göre, konut satışları Bayburt'ta yüzde 28 azaldı.

Konut satışlarında 2015 yılında, İstanbul 239 bin 767 konut satışı ile en yüksek paya (%18,6) sahip oldu.

EN AZ SATIŞ HAKKÂRİ’DE

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 146 bin 537 konut satışı (%11,4) ile Ankara, 77 bin 796 konut satışı (%6) ile İzmir izledi. En az satış ise 139 konut ile Hakkâri’de gerçekleşti. En az konu satışı yapılan iller sıralamasında Hakkâri’nin ardından 180 konut ile Ardahan ve 573 konut ile Bayburt geldi.

Türkiye genelinde satılan konutların 434 bin 388 tanesi ipotekli, 854 bin 932 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti. Bayburt'ta ipotekli satış ise 132 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl toplam 718 konutun satıldığı Bayburt'ta ipotekli konut satışı 76 olarak açıklanmıştı.