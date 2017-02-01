Bayburt’ta Konut Fiyatları %5 arttı

Bayburt 2-3 ay içerisinde konut fiyatı en çok artan iller arasına girdi.

Bayburt’ta Konut Fiyatları %5 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı ’Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre; Türkiye konut piyasasındaki fiyatlar il il değişiklikler gösteriyor.Bayburt  2-3 ay içerisinde konut fiyatı en çok artan iller arasına girdi.

Etiketler; #Bayburt #konut #fiyat
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