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BAYBURT’TA KENT KONSEYİ YENİDEN TOPLANIYOR

Bayburt’ta 5393 sayılı belediye kanununun 76. maddesine dayanarak oluşturulan kent konseyi yeniden toplanma kararı aldı.

BAYBURT’TA KENT KONSEYİ YENİDEN TOPLANIYOR
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 Belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri,  sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurum müdürlerinin katılımıyla oluşacak konsey 10 Aralık 2015 Perşembe günü yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Kuruluş amacı kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kent hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma,  çevreye duyarlılık,  sosyal yardımlaşma ve dayanışma,  saydamlık,  hesap sorma ve hesap verme, katılım yönetim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışma olarak belirlenen kent konseyi şehirlerdeki sorunların tüm yönleriyle toplumun her kesiminden katılımla tartışıldığı ve çözüm arandığı bir meclis olarak ön plana çıkıyor.

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VELİ - 1 yıl önce
kent konseyi toplanacakmış, önce belediye ile emniyet bir toplansinda şu sahipsiz şehri bir hizaya getirsinler. denetim sifir. bu trafik polisleri ile zabitalar ne iş yapıyor hala anlamiş değilim. pazardaki pazarci, yol kenarlarindaki esnaflar hepsi bildiğini yapiyor. yaptirim ve ceza yok.uyar uyar git. trafik meselesi içler acisi bir durum. arabasi olan arabasini istediği yere park edip gidiyor. yolun sağida dolu soluda dolu. üç kuruş park parasini vermek istemeyen arabasini bulduğu boş yere çekiyor.
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