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Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışması

Bir süredir soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Bayburt, yeni güne karla uyandı.

Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışması
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 Şehirde gerçekleşen etkili kar yağışı ve soğuk hava günlük hayatı olduğu kadar ulaşımı da etkiledi. Bu olumsuzlukları gidermek için Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir mesaiye başladı. Fen İşleri ekiplerinin kar yağışının başladığı gece saatlerinden itibaren başlattığı çalışmaları sabah saatlerinde de devam ettirdi.

Bir yandan yol açma işlemi gerçekleştiren ekipler, bir yandan da tuzlama çalışması yaparak buzlanmanın önüne geçmeye çalıştı. Temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlardaki buzlanmadan dolayı meydana gelen sıkıntıları ortadan kaldırmak için buz kırma çalışması başlattı. 




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