Bayburt'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce "Kariyer ve İstihdam" konulu program düzenlendi.

“Bayburt Üniversitesi ile düzenlemiş olduğumuz 4. Kariyer Günü etkinliğimize hoş geldiniz. “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Akdeniz;

“ Köklü bir geçmişe sahip olan İŞKUR 2003 yılından bu yana yeniden yapılanma çalışmaları ile bilimsel, sosyal, ekonomik gelişmeleri yakalayan sosyal tarafların yönetime katılımına imkân tanıyan kamu istihdam kurumu olma yolunda hızlı ve kararlı adımlar atmaktadır. Kurumumuz 2015 yılında düzenlenen dünya kongresine ev sahipliği yapmış ve bu kongrede Dünya kamu istihdam kurumları birliği başkanlığına seçilmiş olması da bunları kanıtlar niteliktedir.

Değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan ve İşsizlikle mücadelenin omurgası olan kurumumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

İl Müdürlüğümüzde; İşgücü yetiştirme hizmetleri, İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Programları, İşsizlik sigortası hizmetleri, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri, İstihdam ve İşe yerleştirme hizmetleri, İşgücü piyasası izleme hizmetleri, Çalışma ilişkileri hizmetlerini vermektedir.

İşgücü yetiştirme hizmetleri kapsamında;

Kurumumuz tarafından İstihdamın artırılması, işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, katılımcıların cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortaları kurumumuz tarafından finanse edilen Aktif İşgücü Programları çerçevesinde; istihdam garantili işgücü yetiştirme kursları, engellilere yönelik mesleki eğitim kursları, meslek geliştirme kursları, UMEM Beceri10 kursları, işbaşı eğitim programları ve Girişimcilik kursları düzenlenmektedir.

2015 yılında açmış olduğumuz meslek edinme kurslarından

•İstihdam Garantisiz İşgücü Yetiştirme Kursları: Halk Eğitim Merkezleri ile 19Kurs açılmış, bu kurslardan 300bayan katılımcı faydalanmıştır.

Özel Politika Kursları: 4 Kurs açılmış, bu kurslardan10 bayan, 51 erkek olmak üzere toplam 61 katılımcı yararlanmaktadır.

•UMEM BECERİ10: 163 Kurs açılmış bu kurslardan 396 bayan ve 196 erkek olmak üzere toplam 592 katılımcı yararlanmaktadır.

•İşbaşı Eğitim Programları: 2 ve üzeri sigortalı çalışanı olan Özel sektör işverenleri ile 6 aya kadar düzenlenen stajlarda katılımcının günlük 38,48 TL cep harçlığı, İş kazası meslek hastalığı ve GSS kurumumuzca finanse edilmektedir. Bu kapsamda 141 işyeri ile 178 katılımcı faydalanmaktadır. (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ)

•Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları: Bayburt Üniversitesi, KOSGEP ve kurumumuz işbirliği kapsamında 2015 yılında düzenlenen girişimcilik programından 108 katılımcı yararlanmıştır. Hükümetimizin sunduğu yeni destek projelerinden gençlerimizin yararlanılabilmesi için girişimcilik eğitim programları sonrasında verilen belge söz konusu desteğe başvuruda kullanılacak bir belge niteliği taşımaktadır. Kurumumuz KOSGEB’in en büyük paydaşı konumundadır.

•İşsizlik Sigortası hizmetleri: Gerekli şartları taşıyan 160 kişi işsizlik sigortasından faydalanmaktadır.

•İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri: Toplam 4.697 kişiye danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

•İstihdam ve işe yerleştirme hizmetleri: 734 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir.

•Toplum Yararına Programlar: 2015 yılı içerisinde Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları ile düzenlenen projelerden 1.371 bayan,1.912 erkek olmak üzere toplam 3.283 kişi faydalanmaktadır.

•İşgücü Piyasası Hizmetleri: Yılda 2 defa yapılan saha çalışmasında tüm 10+ işyerleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 97 işletmeyle görüşülmüş olup yapılan görüşme sonucunda hazırlanan ilimizin işgücü analizi raporu yayınlanmıştır.

Sevgili öğrenciler;

Bayburt üniversitesi ile yapılan protokol ile gençlik evinde açmış olduğumuz ve 2016 yılından itibaren aktif olarak faaliyet gösterecek olan hizmet noktamız aracılığıyla hafta içi her gün uzman İş ve Meslek Danışmanlarımızca öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Okulumuzun girişinde açmış olduğumuz standımızda bulunan İş ve Meslek Danışmanlarımızdan iş arama becerileri, sizlerin de faydalanabileceği işbaşı eğitimi staj programları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkı ve emeği geçen herkese teşekkür eder, bu kariyer günümüzün hepimize hayırlı olmasını diler saygılar sunarım.” Dedi.

Kariyer ve İstihdam konulu programa konuşmacı olarak katılan Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Turgut Bayramoğlu, Türkiye'de geçmişten beri gelen bir yanlış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef öteden beri Türkiye'de böyle bir beklenti var. Bütün istihdamı biz hep devletin sırtına bağlamışız. Okulu bitireceğiz, istihdam edilmek için onlar da bizi bir işe yerleştirecek. Devletin böyle bir görevi var, 'yok' demiyoruz ama gelişmiş olan ülkelere baktığınız zaman bu yükün son derece azaldığını görüyoruz. Onlar işi özel sektöre devredebilmiş. Onlar bunu başarabilmiş, biz henüz başaramamışız."

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Yusuf Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Akdeniz, bazı kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.







