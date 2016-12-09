Bayburt’ta Karanfil Kokusu’na Yoğun İlgi

Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tiyatro Pencere Ekibi sahnelediği “Karanfil Kokusu” isimli tiyatro oyunuyla Bayburtlu sanatseverlerden tam not aldı.

Yönetmen Hakan Sönmez’in gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Karanfil Kokusu tiyatro oyunu Türkiye’de terörün trajik yönünü bu hikâye üzerinden anlatıyor. Şair Zihni Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan oyun 2 seans halinde sahnelendi. 2’şer saat arayla gerçekleşen seanslarda tiyatroseverler salona sığmadı. Ünlü oyuncuların sergilediği oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.Gerçek hayatta Kahramanmaraş Göksunlu bir ailenin hayatının kaleme alındığı tiyatrodaki kendi halinde yaşam süren ve geleceğe ait hayalleri olan bir ailenin yok oluşu anlatılıyor. Terör örgütünün gençleri tuzağına nasıl düşürdüğünü anlatan tiyatroda, Bayram adında üniversite özlemi çeken biri, terör örgütüne katılıyor. Bir bombalı saldırı sonucu masum insanların yanı sıra kardeşinin de ölümüne neden oluyor.Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal’ın da izlediği oyunun sonunda Başkan Memiş ve Vali Ustaoğlu tarafından yönetmen ve oyunculara günün anısına Bayburt Saat Kulesi biblosu hediye edildi.Tiyatronun yoğun bir ilgiyle izlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren usta oyuncu Yakup Yavru, ilk defa Bayburt’a gelmesine rağmen Bayburt ve Bayburtluların kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirterek bu güzel ve şirin şehirde önümüzdeki yaz döneminde bir komedi filmi çekeceklerini söyledi. Bu fikrini ilk olarak Belediye Başkanı Memiş’le paylaştığını ve Başkan Memiş’in de çok memnun olduğunu ve kendilerine her türlü misafirperverliği ve kolaylığı sağlayacaklarını ifade ettiğini bildirdi.