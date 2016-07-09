Bayburt'ta kadro sevinci...

Bayburt’ta Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 5 işçiye kadro verildi.

Yol-İş Sendikası Trabzon 1 nolu Şube Başkanı Gökhan Gedikli Taşeron'dan Kadroya geçen İşçiler ile Trabzon’da kameraların karşısına geçerek yaşanan süreci detaylarıyla anlattı.

Gökhan Gedikli açıklamasında 2010 yılında Türkiye Yol-iş Sendikası Başkanlar Kurulunun aldığı karar gereği Karayollarında çalışan Taşeron işçisi arkadaşlarımızın kadroya alınması için çalışmalara başladık. Aynı yıl içerisinde yerel mahkeme tarafından taşeron işçilerin karayolları işçisi olduğunun tespiti yapıldı. Aynı karar Yargıtay tarafından onandı.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Mahkemeyi kazanan işçi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için gerekli resmi girişlerde bulundu, resmi yazıları yazdırdı fakat yine sonuç alınamadı. Geçen 6 yıllık süre içerisinde çok sayıda miting vb. etkinlikte Taşeron işçisi arkadaşlarımızın sorunlarını gündem ettik. 2015 yılının Şubat ayında Artvin’de Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile yüz yüze Taşeron işçi konusunu görüştüm ve Bakanımıza Genel merkezimizin Mahkeme kararına rağmen İşçi arkadaşlarımıza kadro verilmemesindeki sorumlu Bakanlık yetkilileri Bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımız kararını kendisine aktardım.

Aynı ortamda telefon ile Genel Başkanımız .Ramazan Ağar’ı aradım ve Bakan Faruk Çelik’i görüştürdüm ardından Bakan Bey Başbakanı aradı ve süreç hızlandı. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 2015 yılında 6.417 Karayolları çalışanı, şuanda ise Türkiye Genelinde 3500 Karayolları çalışanı, Yol-İş Sendikası üyesi kadro aldı dedi.

3500 Karayolları çalışanı arasında Bayburt’ta kadro alan 5 işçi Liman Kocabey, Mustafa Bahadır, Fikri Bayrak, Hikmet Tutal ve Hikmet Helvacı bağlı oldukları Yol-İş Sendikası Trabzon 1 nolu Şube Başkanlığının düzenlediği yemekte bir araya geldiler.

