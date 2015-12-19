Kapanan şirket sayısında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 23,82 azalış oldu. 2015 seneyi Kasım ayında, 2014 seneyi Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 11,35 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında 14,86 ve kurulan gerçek şahıs ticari işletme sayısında yüzde 6,60 azalış oldu.





2015 seneyi Kasım ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 23,82, kapanan kooperatif sayısı yüzde 34,62 ve kapanan gerçek şahıs ticari işletme sayısı yüzde 51,49 azaldı. 2015 seneyi ilk on bir ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,63 arttı. 2015 yılının ilk on bir ayında, geçen senenin aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,63 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,78 ve gerçek şahıs ticari işletmesi sayısı yüzde 32,61 oranında azaldı. Aynı devre içinde kapanan şirket sayısı yüzde 12,00, kooperatif sayısı yüzde 12,46 ve gerçek şahıs ticari işletme sayısı yüzde 9,69 azaldı.



Kurulan gerçek şahıs ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2015 seneyi Kasım ayında 3 bin 396 gerçek şahıs ticari işletmesi kurulmuş, hiç adi ortaklık kuruluşu olmadı. Kapanan gerçek şahıs ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek şahıs ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51’inci maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamadı. 2015 seneyi Kasım ayında bin 541, Ocak-Kasım döneminde 20.923 gerçek şahıs ticari işletmesi re’sen kapatıldı.

BAYBURT’TA HİÇ AÇILMADI

2015 Kasım ayında sadece Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 seneyi Kasım ayında kurulan yekün 5 bin 519 şirket ve kooperatifin yüzde 78,60’ı limited şirket, yüzde 20,26’sı anonim şirket, yüzde 1,14’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,54’ü İstanbul, yüzde 11,49’u Başkent Ankara, yüzde 6,25’i İzmir’de kuruldu. Bu ay sadece Bayburt ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 seneyi ilk 11 ayında Bayburt’ta 8 şirket kuruldu 1 şirket kapandı.

2015 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 14,46 oranında azaldı. 2015 seneyi ilk on bir ayında yekün 61 bin 407 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan yekün 48 bin 894 limited şirket, yekün sermayenin yüzde 47,43’ünü, 11 bin 678 anonim şirket ise yüzde 52,56’sını oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 14,46 oranında azaldı.



2015 Kasım ayında bin 585 şirket ve kooperatif ile bin 98 gerçek şahıs ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2015 Kasım ayında kurulan yekün şirket ve kooperatiflerin; bin 585’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 941’i inşaat, 656’sı imalat sektöründe oldu. 2015 Kasım ayında kurulan gerçek şahıs ticari işletmelerinin; bin 98’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 944’ü inşaat, 302’si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 265’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 155’i inşaat, 87’si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek şahıs ticari işletmelerinin 593’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 183’ü inşaat, 121’i imalat sektöründe oldu.

39’U YAPI KOOPERATİFİ

2015 Kasım ayında kurulan 63 kooperatifin 39’u ev bina kooperatifi oldu. 2015 kasım ayında kurulan 63 kooperatifin 39’ü ev bina kooperatifi, 5’i sulama kooperatifi, 4’ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. 2015 yılının ilk on bir ayında kurulan 824 kooperatifin 385’i ev bina kooperatifi, 94’ü sulama kooperatifi, 80’i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. 2015 Kasım ayında 408 tane yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2015 Kasım ayında kurulan 408 yabancı ortak sermayeli şirketin 145’i Suriye, 33’ü Irak, 21’i Alman ortaklı olarak kuruldu.



2015 seneyi ilk on bir ayında, kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4 bin 307’ oldu. Bu şirketlerin bin 429’u Suriye, 310’u Alman, 274’ü Irak ortaklı oldu. Kurulan 4 bin 307 yabancı ortak sermayeli şirketin 654’ü anonim, 3 bin 653’ü limited şirket oldu. Bu şirketlerin bin 585’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 545’i imalat ve 527’si inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yekün sermayelerinin yüzde 86,15’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.