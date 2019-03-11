Şehir merkezinde toplu ulaşımda Halk Otobüsleri hizmete girdi.

Şehir içi toplu ulaşımda dolmuş hizmet veren 25 minibüsün ihtiyaca yeterince cevap veremediği gerekçesiyle yaklaşık 5 ay önce gündeme gelen ve özel sektör için yapılan ihale neticesinde 4 yarım otobüsün ve 5 adette belediyenin kendisine ait yarım otobüsleri olmak üzere 9 yarım otobüsün vermesine karar verildi.

Aradan geçen süreç içerisinde özel sektöre ait 4 halk otobüsü kısa bir süre önce hizmet vermeye başladı. Bayburt Ortaokulu ile Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi arasında öğrenci ağırlıklı hizmet veren 4 halk otobüsü her gün sabahın erken saatlerinden gece saat 23’e kadar hizmet verecek.

Diğer taraftan Belediyeye ait 5 adet halk otobüsü ise, bir çok güzergahta toplu ulaşımda hizmet vermek üzere 11 Mart Pazartesi gününden itibaren dört yol kavşağı yakınında bulunan taş köprü yanında oluşturulan duraktan başlayarak bir çok mahalle ve semt güzergahında hizmet verecek.

Özel sektöre ait halk otobüslerinde kart sistemi şimdilik uygulanmıyor. Tek bir güzergahta hizmet veren bu dolmuşlarda vatandaşlar para vererek ulaşım sağlayabilecekler. Belediyenin halk otobüslerinde ise kart sistemi uygulanacak. Kartlar ise belediyenin muhasebe biriminden temin edilecek. Ayrıca geçici bir süre de olsa kartı olmayanlar kart temini yapana kadar para vererek ulaşım imkanından yararlanabilecekler.

Belediyeye ait halk otobüslerinin bazı güzergahları sırasıyla şöyle:

Genç Osman Mahallesi – Akkent Konutları – Baykent Konutları

Belkent Konutları – Taşköprü Mevkii – Saat Kulesi Meydanı

Devlet Hastanesi- Esentepe Mahallesi – Paşakent Konutları

Toki Evleri – Bahçesaray – Saat Kulesi Meydanı

21 Şubat Sanayi – Emniyet – Çilçil Konutları

Çoruhevler – Doğankent Konutları – Polis Okulu

Meslek Liseleri Kampüs – Sanayi Sitesi– Saat Kulesi Meydanı

Kaleardı Mahallesi – Afet Konutları – Şehit Osman Kooperatifi

İmam Hatip Okulu – Kızıldağ Mevkii – Devlet Hastanesi

Singah Mahallesi – Saat Kulesi Meydanı

Dede Korkut Kampusü – Dörtyol Kavşağı

Demirözü Kavşağı – Baberti Külliyesi – Saat Kulesi Meydanı