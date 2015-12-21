BAYBURT'TA GÖÇMEN SORUNU KONUŞULDU

Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki programa Vali Yardımcısı Hasan Dönmez, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Göç İdaresi İl Müdürü Hüsnü Yağmur, kamu kurum müdürleri ile kentteki göçmen aileler katıldı.

Göç İdaresi İl Müdürü Yağmur, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'ta 28 Iraklı, 1 Zimbabveli, 7 İranlı, 2 Yemenli, 1 Türkmenistanlı ve 66 Arganistanlı olmak üzere toplam 105 sığınmacının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin hali hazırda 3 milyona yakın göçmeni misafir ettiğini belirten Yağmur, "Tarihin hiçbir döneminde böyle bir şey yok. Hiçbir millet bu kadar müşvik, bu kadar yardımsever, bu kadar insana değer veren bir millet olmamıştır. Anadolu'nun bağrındaki Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bayram-ı Veli'lerin, tarihe malolmuş Fatih Sultan Mehmet'ten beri gelen Kanuni Sultan Süleyman'ların, Mustafa Kemal Atatürk'lerin Anadolu insanının bağrında göçmene daima bir yer olmuştur" diye konuştu.



Göçmenlerle ilgili olarak Bayburt il müdürlüğünün Birleşmiş Milletler'e hiç şikayet edilmediğini aktaran Yağmur,

"Bayburt göç İdaresi müdürlüğü olarak tüm çalışan elemanlarımızla beraber göçmenlerimizle şefkat ve merhamet odaklı faaliyet içerisindeyiz. Azarlama yok bağırma yok. çağırma yok. Biz Bayburt olarak Birleşmiş milletlere hiç şikayet edilmedik. göçmenlerimize de bu konuda teşekkür ederim. Şu anda göçmenlerimiz ne yer, ne içer onu merak ediyorsunuz? 300 TL valiliğimiz veriyor. Onun dışında ne yapıyorlar? Dikkat ederseniz göçmenlerimizin kıyafetleri, duruşları gayet düzgün. Tam bir Bayburtlu ve Türkiyeli oldular. Nasıl böyle oldu? Bayburt'ta iş-kur olsun, diğer kurumlarımız olsun bu göçmenlerimize istihdam alanı açtılar. Biliyorsunuz göçmenlerimizin sigortasız olarak çalışması yasak. İş-kur projeleri yapmak suretiyle bizler bu göçmenlerimizin istihdamını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Ramazan ayında Bayburt'ta kendilerini Suriyeli olarak tanıtıp dilencilik yapanların yapılan tahkikat sonucunda Suriyeli ve Afgan olmadıklarını belirlediklerini ifade eden Yağmur" Afganlı, Suriyeli, Yemenli, Iraklı dilenmez. yaz aylarında, özellikle Ramazan'da dilenenlerle ilgili olarak emniyetimiz ve jandarmamızla yaptığımız tahkikat sonunda bu dilenenlerin Suriye'den ve Afganistan'dan gelenler değil, bunların yerli bir takım unsurlar olduğu, bunu istismar ettikleri, bir kaç tanede Suriyeli ailenin bu işi yaptığına şahit olduk. Yoksa bizim şu anda yerleşik, evlerinde ikamet eden göçmenlerimizin dilenmeye ihtiyacı yok" diye konuştu.



Yağmur ayrıca Bayburt'taki okullarda öğrenimine devam eden göçmen öğrencilerin çeşitli sınav ve yarışmalarda öenemli başarılar elde ettiğini vurguladı.