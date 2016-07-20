BAYBURT'TA FETÖ-PDY OPERASYONU

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişiden 11'i tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ- PDY soruşturması kapsamında, 13 Temmuz'da gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim, soruşturma kapsamında elde edilen delil durumuna göre aralarında örgütün sözde il imamının da olduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 12 kişiyi de adli kontrol serbestliği şartıyla serbest bıraktı.

