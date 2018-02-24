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Ermeni Mezalimi’’ Konulu Fotoğraf Sergisi
Ermeni Mezalimi’’ Konulu Fotoğraf Sergisi
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Bayburt’ta Ermeni Mezalimi’’ Konulu Fotoğraf Sergisi Yakutiye Cami Bahçesine Taşındı

Bayburt’ta Ermeni Mezalimi’’ Konulu Fotoğraf Sergisi Yakutiye Cami Bahçesine Taşındı

Bayburt’ta Ermeni Mezalimi’’ Konulu Fotoğraf Sergisi Yakutiye Cami Bahçesine Taşındı
24 Şubat 2018 Cumartesi 16:28

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Taşhan’da 19 Şubat Pazartesi günü açılan ‘’Bayburt’ta Ermeni Mezalimi’’  konulu fotoğraf sergisi, şehrin tarihi camilerinden Yakutiye ( Yeni) Cami bahçesine taşındı.

Bayburt’taki ermeni mezaliminde çekilen acıları gözler önüne seren serginin açılışı sabah saatlerinde gerçekleştirilirken vatandaşlar fotoğrafları ilgiyle inceledi.


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