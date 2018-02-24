Bayburt’ta Ermeni Mezalimi’’ Konulu Fotoğraf Sergisi Yakutiye Cami Bahçesine Taşındı
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Taşhan’da 19 Şubat Pazartesi günü açılan ‘’Bayburt’ta Ermeni Mezalimi’’ konulu fotoğraf sergisi, şehrin tarihi camilerinden Yakutiye ( Yeni) Cami bahçesine taşındı.
Bayburt’taki ermeni mezaliminde çekilen acıları gözler önüne seren serginin açılışı sabah saatlerinde gerçekleştirilirken vatandaşlar fotoğrafları ilgiyle inceledi.
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