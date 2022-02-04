Bayburt’ta dolmuştan inen üniversite öğrencisine otomobil çarptı

Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

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