Bayburt’ta dolmuştan inen üniversite öğrencisine otomobil çarptı

Bayburt Şehirler Otogarı civarında yaşanan kazada üniversite öğrencisi A. A. (19) yaralandı.
BAYBURTGÜNDEM- Saat 13.00 sıralarında yaşanan kazada, dolmuştan inen üniversite öğrencisi A. A. karayolundan geçerken M.D’nin kullandığı 06 DY 1744 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle başı aracın camına çarpan gence olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavisine devam edilen A A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.