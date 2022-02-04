Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
0
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
0
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
0
Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
0
banner520

Bayburt’ta dolmuştan inen üniversite öğrencisine otomobil çarptı

Bayburt Şehirler Otogarı civarında yaşanan kazada üniversite öğrencisi A. A. (19) yaralandı.

Bayburt’ta dolmuştan inen üniversite öğrencisine otomobil çarptı
04 Şubat 2022 Cuma 23:21

BAYBURTGÜNDEM-  Saat 13.00 sıralarında yaşanan kazada, dolmuştan inen üniversite öğrencisi A. A. karayolundan geçerken M.D’nin kullandığı 06 DY 1744 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle başı aracın camına çarpan gence olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavisine devam edilen A A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

21 Şubat 104.Yıl İstanbul kutlaması için Ankara protokolü davet edildi
21 Şubat 104.Yıl İstanbul kutlaması için Ankara protokolü davet edildi
0
AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE REGAİB KANDİLİ PROGRAMI
AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE REGAİB KANDİLİ PROGRAMI
0
21 Şubat,Bayburt’un 104. Kurtuluş Yıldönümü Programı Belli Oldu
21 Şubat,Bayburt’un 104. Kurtuluş Yıldönümü Programı Belli Oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.