Bayburt’ta doğalgaza yüzde 16 zam - işte doğalgaz zammının gerekçesi

Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’nin Ocak ayı faturalarında bir önceki aya göre yüzde 16’lık zam yapması şehrin gündemini bir süredir meşgul ederken, konuyla ilgili en yetkili isimden zam açıklaması geldi.

Bayburt’ta doğalgaza yüzde 16 zam - işte doğalgaz zammının gerekçesi
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 Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü Rahime Meydan, yüzde 16’lık zammın EPDK’nın yaptığı tarife çalışması sonucu bir düzeltme olduğunu söyledi.

ABONE SAYISI YETERLİ OLMAYINCA YATIRIM MALİYETLERİ VATANDAŞA YANSITILDI

Yüzde 16’lık zammın sadece yatırım maliyetlerine karşılık herhangi bir gelirin olmamasından kaynaklandığını belirten Meydan, Doğalgaza yapılan zam değil, EPDK’nın yaptığı tarife çalışması sonucu bir düzeltmedir” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI DOĞALGAZI GÜMÜŞHANE VE BAYBURT’TA

Vatandaşın cebini yakmamak için yapılması gerekenin de çok hızlı bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, özellikle Milli Eğitim, Müftülük ve Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaza geçmesi gerektiğini kaydeden Meydan, “Türkiye’de en yüksek doğalgaz bedeli şuanda Gümüşhane ve Bayburt’ta. Tek sebebi de yatırım maliyetlerinin yüksek olması, karşılığında abone sayısının az olması ve gaz satışımızın az olması” diye konuştu.

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Hüseyin YILDIRIM - 12 ay önce
yahu mi̇lleti̇ hepten geri̇ zekali yeri̇ne koymayin ne demek zam deği̇l düzenleme. allah si̇ze sebep olanlara bayburta sahi̇p cikmayan lara öyle bi̇r düzenleme geti̇reki̇ burnunuzdan fi̇ti̇l fi̇ti̇l gelsi̇n kul hakki yi̇yen ........
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davut - 12 ay önce
Abone sayısı fazla degil diye zam yapılıyor öylemi zararlarını vatandaştan temin ediyorlar öylemi hırsızlığı yolsuzluğun adı düzenleme oldu öylemi Rahime nin açıklaması birde tehdit vari sen kimsin bu milleti Öküz mu sandın bu cesareti nerden aliyon
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